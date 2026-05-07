Ya rige el nuevo aumento de colectivos en la Provincia: el boleto mínimo saltó a $1.054

El bolsillo de los bonaerenses enfrenta un nuevo golpe desde las primeras horas de este lunes. Tras la oficialización del nuevo cuadro tarifario, el boleto de colectivo en la provincia de Buenos Aires sufrió un ajuste del 11,6 por ciento en las líneas provinciales y municipales, un porcentaje que duplica el incremento aplicado en otras jurisdicciones del AMBA.

Con esta actualización, el viaje mínimo para quienes circulan por ciudades como La Plata, Berisso y Ensenada, o utilizan líneas locales del interior, pasó de $948,91 a $1.054,87. El impacto es todavía más drástico para los pasajeros que no cuentan con la tarjeta SUBE registrada, quienes deben abonar una tarifa plana que supera los $2.100.

El trasfondo de la suba: quita de subsidios y costos en alza

Desde el Ministerio de Transporte bonaerense explicaron que la medida fue "inevitable" debido al aumento sostenido en el precio del gasoil y la falta de envío de fondos por parte de la Casa Rosada. En ese sentido, el director de ARBA, Cristian Girard, fue tajante durante la última conferencia de prensa en Casa de Gobierno: “Muchos indicadores se encuentran en valores similares a los de la pandemia, pero sin el virus: eso muestra claramente que el programa económico del Gobierno nacional fracasó”.

Girard advirtió que la caída de la actividad productiva y del mercado interno no tiene fin, lo que obliga a la Provincia a readecuar las tarifas para garantizar la prestación del servicio frente al "desentendimiento" de la Nación sobre el sistema de transporte del interior y el conurbano.

Cómo quedaron las escalas con el 11,6% de aumento

Para los usuarios con tarjeta SUBE nominalizada, los nuevos valores que rigen desde este lunes son:

De 0 a 3 km: $1.054,87

De 3 a 6 km: $1.162,91

De 6 a 12 km: $1.298,20

De 12 a 27 km: $1.556,88

Más de 27 km: $1.811,26

Mientras tanto, se mantiene el beneficio de la Red SUBE y la Tarifa Social, aunque los funcionarios bonaerenses alertaron que, de continuar la quita de transferencias nacionales, el sostenimiento de estos descuentos será cada vez más complejo para las arcas provinciales.