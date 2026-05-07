ARBA condona deudas a jubilados: quiénes dejan de pagar el Inmobiliario

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) puso en marcha un plan de contingencia para regularizar la situación fiscal de miles de adultos mayores. A través de un cruce de datos inteligente con el IPS, el organismo detectó que unos 17.000 jubilados y pensionados mantienen deudas en el Impuesto Inmobiliario, a pesar de que por ley les corresponde estar exentos.

El operativo busca "limpiar" esas deudas de manera simplificada, eliminando la carga económica y administrativa para un sector que, según las autoridades provinciales, ha sido fuertemente golpeado por la crisis económica actual.

Los 3 requisitos clave para acceder al beneficio

Para que la exención sea aplicada por ARBA, el contribuyente debe cumplir con las siguientes condiciones establecidas por la normativa bonaerense:

Límite de ingresos: El haber familiar no puede superar los dos haberes mínimos .

Vivienda única: El beneficiario debe ser titular de un solo inmueble destinado a vivienda.

Valuación fiscal: La propiedad no debe superar los $6 millones de valuación.

Además, se informó que los beneficiarios no deben estar inscriptos como contribuyentes de Ingresos Brutos. Cumpliendo esto, el alivio alcanza a deudas de hasta cinco años de antigüedad y garantiza que no se generen nuevas obligaciones hacia adelante.

Operativos casa por casa y datos de ANSES

Para evitar que los jubilados deban realizar trámites complejos, el director de ARBA, Cristian Girard, confirmó que se realizarán jornadas de atención territorial y visitas casa por casa. "Estamos trabajando para que quienes tienen derecho a una exención puedan acceder sin obstáculos", aseguró el funcionario.

En este sentido, la Provincia solicitó formalmente a la ANSES la base de datos de jubilados nacionales que residen en Buenos Aires. El objetivo es identificar a quienes podrían recibir el perdón fiscal de forma automática, sin necesidad de que el ciudadano presente documentación que el Estado ya tiene disponible.

Un compromiso frente al ajuste nacional

Desde la gestión de Axel Kicillof remarcaron que esta medida tiene un trasfondo social frente a las políticas económicas de Javier Milei. Según Girard, el compromiso de los jubilados con el pago de sus impuestos es un valor cultural que el Estado debe proteger: “Adeudar impuestos representa para ellos una carga moral. Nuestra responsabilidad es acercarles herramientas concretas para que se regularicen de manera justa”.

Con esta medida, la Provincia busca inyectar un alivio indirecto al consumo de los adultos mayores, liberándolos de un gasto fijo en un contexto de alta inflación y caída del poder adquisitivo.