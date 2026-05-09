Las prepagas aumentaron 417 % desde que asumió Javier Milei

Las empresas de medicina prepaga acumulan un incremento del 417 % desde que asumió el Gobierno de Javier Milei, mientras que 742 mil personas se quedaron sin cobertura médica en el mismo lapso y pasaron a depender del sistema sanitario público.

Los datos aportados por un informe del Instituto Argentina Grande (IAG) expusieron la caída en la cobertura médica en el país ante contexto de caída del empleo y fuertes subas de las prepagas.

La población que cuenta con obra social, prepaga, mutual o algún servicio de emergencia se encontraba en 67,5 % en el segundo trimestre de 2023 mientras que en el segundo trimestre de 2025, se encontró 2,1 puntos porcentuales por debajo, en 65,4 por ciento.

Desde que asumió el gobierno libertario se incrementó en 742 mil la cantidad de personas sin cobertura de salud (dato hasta 2025)



La población que cuenta con obra social, prepaga o mutual paso de ser el 67,5% en el segundo trimestre de 2023 a ser del 65,4% a fines del 2025. pic.twitter.com/EejRToTajt — Instituto Argentina Grande (@iargentinag) May 4, 2026

Depender del sistema público

El reporte elaborado en base a cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INCEC), dejó en evidencia que con la caída en el nivel de cobertura de salud en Argentina durante los últimos dos años, la cantidad de personas que dependen exclusivamente del sistema público superó las 10 millones.

Al respecto, puntualizó que “la población que solo posee cobertura médica a través del sistema de salud pública pasó de 9.551.000 personas a 10.293.000, engrosandose en 742.000 personas”.

El peor contexto

Al analizar dicho panorama, desde el IAG remarcaron que está situación se da “en un contexto en el que se perdieron 206 mil empleos registrados, desde noviembre de 2023”, por lo que afirman que “no sorprende que menos personas cuenten con obra social”.

Además, pusieron el foco en el incremento sostenido en los planes de medicina prepaga al señalar que “las prepagas aumentaron un 417 % frente a una inflación de 293 % en el mismo período”.

En este marco, sostuvieron que “el Gobierno de Javier Milei que tenía como objetivo achicar el Estado para que creciera el sector privado paradójicamente después de dos años deja cada vez más personas dependiendo únicamente de la salud pública”.

El crecimiento de la dependencia del sistema sanitario público también se da en un escenario de dificultad por el financiamiento a hospitales. En este sentido, los hospitales universitarios de la Universidad de Buenos Aires (UBA) reclamaron por la aplicación de la ley de financiamiento y advirtieron que sin fondos no podrán garantizar la continuidad de la atención.