Thelma Fardín celebró la condena a Juan Darthés: “Es la victoria de toda una sociedad”

Tras la condena a Juan Darthés en la causa de abuso sexual por parte de la Justicia brasileña, la denunciante, Thelma Fardin, exteriorizó su satisfacción al recibir la noticia. “Fue un recorrido arduo, pero es una sensación de mucho orgullo y una victoria enorme personal, de un equipo muy grande y de toda una sociedad”, enfatizó la actriz.

En declaraciones a Telenoche, recordó cómo fue atravesar el proceso judicial en el momento en que Darthés abandonó el país para instalarse en Brasil, donde nació. “El día que se fue, pensé: ‘¿Cómo se hace para perseguir a una persona, para conseguir justicia en otro país?’”.

“El camino era el judicial porque para mí era importante poder sentar un precedente, y hacer un recorrido serio en la Justicia, que es lo que logramos”, acotó la intérprete.

Consultada por quienes no creyeron en su denuncia, Fardin reflexionó: “Creo que hay una contundencia histórica y jurídica que me avala y que me deja más que tranquila”.

“La realidad es que eso tiene que ver con una cuestión cultural que generó mi caso. Después de mí, denunciaron muchísimas personas. Hay algo que es, supongo, el miedo que le da a la gente ver esta problemática de frente”.

Ganamos de nuevo ♥️ pic.twitter.com/F6vbws2rtK — Thelma Fardin (@soythelmafardin) May 5, 2026

En igual tono, la actriz afirmó que el desafío más grande de la sociedad actualmente es “no mirar para otro lado” en los casos de denuncias por abuso sexual. “Esto sucede. Entonces, ¿cuál es la respuesta que le vamos a dar, además de la justicia?”, inquirió.

Mensaje a la Thelma de 16 años

“Le diría que se puede conseguir justicia y también se lo digo a la de 25 que se atrevió a denunciar. Eso que le pasó le terminó dando un giro a su vida, pero de una manera positiva”, enfatizó.

También puso de relieve que “hoy se produce de un modo diferente cuando hay niños y niñas en un set o en una gira. Ahora hay coordinadores de intimidad para esas escenas en donde hay un grado de complejidad. Y sí, cambió la industria”.

El impacto público

“Yo sentía que tenía que estar a la altura de la historia de lo que estaba sucediendo en ese momento y la cuestión social, ya que él también era una persona conocida”, rememoró sobre la alta exposición al dar a conocer el caso.

Acto seguido, recalcó: “Me transformó por completo porque yo empecé siendo una víctima, que necesitaba poner esto en palabras. Y en el camino descubrí el derecho, que me apasiona, me estoy profesionalizando en él y me parece una herramienta clave para salvar a esa Thelma de 16”.

Finalmente, consultada sobre si le diría algo a su agresor, fue categórica: “A Darthés ya le habló la Justicia”.

Cumplimiento en régimen semiabierto

La resolución judicial establece que Darthés deberá cumplir su condena bajo un régimen semiabierto. Según la legislación brasileña, esta modalidad implica:

---) La obligación de dormir todas las noches en un establecimiento penal.

---) La posibilidad de salir de la unidad carcelaria durante el día para trabajar o estudiar.

---) El regreso diario al penal para cumplir con el arresto nocturno.

Esta decisión confirma la sentencia dictada originalmente en junio de 2024, la cual ya contaba con el respaldo de cinco de los seis jueces del tribunal desde marzo de 2025.