Caputo le contestó a Cavallo: “Si hay resentimiento, tratá que no se note”

El titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, salió al cruce del exministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo, quien en las últimas horas cuestionó el rumbo del Gobierno y se permitió brindar consejos para bajar el Riesgo País.

“Estimado Mingo, si hay resentimiento, tratá que no se note. Por una situación económica mucho más sencilla de solucionar, terminaste imponiendo un corralito e inventaste el siniestro impuesto al cheque”, bramó el funcionario.

A través de un posteo en X, el ministro arremetió: “Has hecho un culto de violar la propiedad privada, generando una desconfianza en la gente, que seguimos purgando hoy”.

Estimado Mingo, si hay resentimiento, tratá que no se note. Por una situación económica mucho más sencilla de solucionar, terminaste imponiendo un corralito e inventaste el siniestro impuesto al cheque. Has hecho un culto de violar la propiedad privada, generando una desconfianza… https://t.co/GFBjcwJ3ad — totocaputo (@LuisCaputoAR) May 6, 2026

“Y porque soy respetuoso, prefiero no contar los disparates que me sugeriste los dos primeros meses de mandato. Además de tus errores, por no decir horrores de pronósticos”, deslizó Caputo.

“Por último, quédate tranquilo que vamos a seguir arreglando el país. Ojalá logres que te produzca alegría, en lugar de dolor. Saludos”, sentenció ‘Toto’.

“Bomba cambiaria”

Entre los principales puntos que marcó Cavallo, lanzó una advertencia sobre la fragilidad del Banco Central. Según explicó, mantener el actual régimen sin divisas genuinas en las arcas de la autoridad monetaria aumenta la vulnerabilidad ante una eventual crisis.

“Tienen que acumular reservas y no se tienen que asustar por el nivel que pueda tener el tipo de cambio. La probabilidad de una bomba cambiaria es mayor con el actual régimen cambio cuando se sabe que el Banco Central no tiene divisas propias para para una corrida”, advirtió con dureza.