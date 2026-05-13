Enigmático mensaje de la coach de vida: la esposa de Adorni habló de “soltar”

La autodenominada “coach de vida”, Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni, sorprendió en redes sociales al publicar un enigmático mensaje en el que da cuenta que “para avanzar, siempre hay que dejar algo atrás”.

“No porque esté mal ni porque haya sido un error, sino porque ya cumplió su misión”, acotó la esposa del alto funcionario libertario, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

El mensaje en redes

Este posteo se publicó el miércoles a las 17 horas, un día después de que se conocieran detalles de las refacciones que el contratista Matías Tabar realizó en la casa que la pareja tiene en un country de Exaltación de la Cruz, aún sin declarar.

Del mismo modo, Angeletti expresó que “hay formas de pensar, decisiones, maneras de vincularnos y hasta versiones nuestras que fueron necesarias para llegar hasta acá. Pero no todo lo que nos trajo a este punto es lo que nos va a llevar al siguiente”.

“Crecer implica reconocer cuándo algo quedó chico y aceptar que evolucionar también es despedirse. Soltar no es perder, es habilitar espacio para lo nuevo”, anexó la coach ontológica.

Y completó: “Cada elección abre posibilidades, pero también cierra otras. Y en esa tensión es donde sucede el crecimiento”.

