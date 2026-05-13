Villarruel recibió a la nueva comisión del Círculo de Periodistas Parlamentarios

La vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, mantuvo una reunión con la nueva comisión del Círculo de Periodistas Parlamentarios, encabezados por su presidente, Fernando Fraquelli, en la que se trató el rol del periodismo legislativo y su vínculo con el Congreso.

Analistas señalaron este acercamiento como una “distinción” de la titular de la Cámara alta, contraponiéndose a la tensa relación de Casa Rosada con la prensa.

Cabe precisar que, en febrero de 2025, el Círculo de Periodistas Parlamentarios (CPP) había rechazado restricciones de acceso a los palcos dispuestas por las autoridades del Congreso, con lo que este encuentro puso fin a aquella controversia.

Durante la reunión, se subrayó que el “trabajo comprometido, serio y responsable” de quienes cubren la actividad legislativa es clave para garantizar una ciudadanía informada y “un Congreso más transparente”.

Paralelamente, Villarruel reconoció a trabajadores de prensa de Senado TV por su labor.

Comisión del Círculo de Periodistas

Fernando Fraquelli -presidente -

Delfina Celichini -vicepresidenta-

Silvia Rascher -secretaria-

Verónica Benaim -vocal-

Antonio Riccobene -vocal -

Gustavo Berón -vocal-

David Cayón -vocal-

Para finalizar, la titular del Senado les deseó el mayor de los éxitos en “esta nueva etapa de gestión” en el Círculo.