“Milei no está bien”: la dura frase de Alberto Fernández sobre la salud mental del Presidente

El expresidente de la Nación, Alberto Fernández, lanzó una serie de declaraciones explosivas contra la gestión de Javier Milei, poniendo el foco tanto en la situación económica como en la personalidad del actual mandatario. Durante una entrevista brindada al stream Carnaval, el dirigente aseguró que el país atraviesa una crisis profunda y que el programa de gobierno actual carece de sustento en la realidad.

En su análisis sobre la marcha de la economía, Fernández fue tajante al describir el impacto de las medidas de la Casa Rosada. “El Gobierno está acelerando a 200 kilómetros por hora hacia el precipicio. Ahora se descubre empíricamente que el problema de la inflación no era un problema monetario y fiscal exclusivamente como decían. Por han ajustado todo lo que podían ajustar y han vendido todo lo que podían vender”, sentenció el exjefe de Estado.

El cuestionamiento a la estabilidad de Javier Milei

Uno de los puntos más polémicos de la entrevista fue cuando el expresidente se refirió a la salud mental y la formación dogmática del líder de La Libertad Avanza. Fernández consideró que el comportamiento del Presidente no se ajusta a los estándares internacionales y alertó sobre los riesgos de su postura ideológica.

“Lo de Milei es muy serio y en cualquier lugar del mundo lo hubieran sometido a un estudio psiquiátrico. Milei no está bien Además de no estar bien psiquiátricamente hablando, es un dogmático, y esa es la peor combinación”, disparó Alberto Fernández. Con esta frase, el exmandatario profundizó la brecha con la actual administración, sugiriendo que la falta de flexibilidad en las ideas de Milei agrava los problemas estructurales de la Argentina.

La mira sobre Manuel Adorni y los viajes presidenciales

Además de las críticas al Presidente, Fernández dedicó un tramo de sus declaraciones a la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien enfrenta una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. El exmandatario se hizo eco de las denuncias sobre la aparición de bienes y viajes al exterior que no guardarían relación con el patrimonio declarado por el funcionario nacional.

“Me pregunto, ¿no lo están usando a Adorni para hacer todas las cosas que están haciendo?”, planteó Fernández, sugiriendo un rol de distracción mediática en la estructura de poder. Asimismo, cuestionó la frecuencia de las salidas del país del mandatario: “¿Qué hace el presidente por cuarta vez en el año en Estados Unidos?”.

Con estas declaraciones, el exmandatario busca posicionarse nuevamente en el centro del debate público, marcando una agenda de confrontación directa con un modelo que, según su visión, ignora las variables sociales en pos de un equilibrio fiscal que todavía no logra contener el aumento de precios en la canasta básica.