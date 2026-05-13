La industria creció 5% en marzo y cortó una caída consecutiva de ocho meses

Tras ocho meses consecutivos de retrocesos, la actividad industrial argentina volvió a terreno positivo. Según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Índice de Producción Industrial manufacturero (IPIm) registró una suba del 5% interanual en marzo de 2026, marcando un punto de inflexión en la dinámica del sector.

La recuperación también se sintió con fuerza en la medición desestacionalizada, con un crecimiento del 3,2% respecto de febrero. Estos datos representan un fuerte alivio para el Gobierno nacional, especialmente luego de un febrero crítico donde la industria había sufrido una estrepitosa caída del 8,7% interanual y un 4% mensual.

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La industria se expandió 3,2% mensual y 5% interanual en marzo



✅ El Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI Manufacturero) registró en marzo una suba mensual desestacionalizada de 3,2% y un crecimiento interanual de 5%.

✅ El nivel de marzo de la serie… — totocaputo (@LuisCaputoAR) May 7, 2026

Los sectores que impulsaron la mejora

El informe detalló que diez de las 16 divisiones relevadas por el organismo estadístico mostraron variaciones positivas. El crecimiento estuvo apuntalado principalmente por tres rubros clave que operaron como motores de la reactivación en marzo:

Productos de tabaco: 28,2%

Productos químicos: 15,9%

Refinación de petróleo: 13,5%

Pese al optimismo por el cambio de tendencia, el INDEC aclaró que la recuperación todavía es desigual. En ese sentido, el acumulado del primer trimestre de 2026 aún arroja un saldo negativo, con una caída del 2,3% en comparación con el mismo periodo del año pasado, debido al arrastre de los meses previos.

La reacción de Luis Caputo y el alivio oficial

El ministro de Economía, Luis Caputo, no tardó en hacerse eco de los números oficiales. A través de sus redes sociales, el titular de la cartera económica compartió los detalles del informe y destacó el cumplimiento de las proyecciones de reactivación que maneja el Palacio de Hacienda.

Para el equipo económico, este dato es fundamental para validar el rumbo de las medidas actuales, ya que rompe con la inercia contractiva que afectaba al sector manufacturero desde mediados del año pasado. Los analistas ahora ponen la lupa en el comportamiento de abril para determinar si este salto de marzo es el inicio de una recuperación sólida o si se trata de un rebote puntual tras el piso tocado en el verano.