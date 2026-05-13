Toma de “Jiu Jitsu” incluida, vecinos desmayaron a golpes a un motochorro en La Matanza

Un nuevo episodio de inseguridad sacudió al Conurbano bonaerense y volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la “justicia por mano propia”: esta vez ocurrió en San Justo, partido de La Matanza, donde un grupo de vecinos atrapó a un motochorro que intentaba cometer un robo y logró reducirlo mediante una maniobra de “Jiu Jitsu” conocida como “mataleón”.

El violento episodio ocurrió sobre la calle Eizaguirre al 2000 de la mencionada localidad y quedó registrado en videos captados por un vecino, imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Según trascendió, dos delincuentes a bordo de una moto intentaron asaltar a una persona que vive en la zona cuando un repartidor que realizaba una entrega advirtió la situación y comenzó a intervenir junto a otras personas que estaban en el lugar. Uno de los sospechosos logró escapar, pero el otro quedó rodeado por vecinos y trabajadores de delivery.

En las imágenes que ilustran este artículo se observa cómo el presunto ladrón intenta resistirse mientras recibe piñas, patadas y hasta golpes con cascos, todo mientras forcejea con varias personas. En medio de la tensión, uno de los vecinos le aplicó una toma de estrangulamiento típica del “Jiu Jitsu” brasileño, conocida popularmente como “mataleón”, que terminó dejándolo inconsciente en plena calle.

Allí fue cuando los justicieros se calmaron, pero al momento de recobrar parcialmente el conocimiento, el joven delincuente volvió a recibir el brutal castigo.

Vale decir que en el video, que dura poco menos de un minuto, en ningún momento se observa presencia policial de cualquier tipo.

#Inseguridad 🚔 Brutal “mataleón” a un motochorro en La Matanza



Vecinos de San Justo redujeron a un delincuente que intentaba robar y lo dejaron inconsciente con una toma de Jiu Jitsu. El episodio quedó filmado y reavivó el debate por la justicia por mano propia.



📌 El cómplice… pic.twitter.com/VUuiEvEH6T — ANDigital (@ANDigitalOK) May 8, 2026

Qué es la maniobra “mataleón”

La técnica utilizada para inmovilizar al sospechoso pertenece al “Jiu Jitsu” brasileño y consiste en bloquear las arterias carótidas mediante presión en el cuello para reducir al oponente. Es una maniobra de sumisión habitual en artes marciales y defensa personal.

Tras quedar inconsciente, el sospechoso fue retenido en el piso hasta la llegada de efectivos policiales, quienes posteriormente lo trasladaron bajo custodia a un hospital de la zona. De acuerdo con la investigación judicial, el delincuente tenía antecedentes penales y un pedido de captura activo.

La causa quedó en manos de la UFI N° 11 del Departamento Judicial La Matanza, a cargo de la fiscal Evangelina Sánchez, y fue caratulada como “robo agravado por el uso de arma de fuego”.

En ese contexto, continúa la búsqueda del cómplice, que abordó al vecino blandiendo un arma de fuego y, recordemos, logró escapar.

Inseguridad y tensión social

El episodio volvió a exponer el clima de hartazgo social frente a los reiterados hechos de inseguridad en distintos puntos del Conurbano bonaerense.

En redes sociales, el video generó posiciones divididas entre quienes defendieron el accionar vecinal y quienes alertaron sobre los riesgos de la violencia colectiva y la justicia por mano propia.

