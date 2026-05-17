Adorni se mostró con Karina Milei y afirmó que “hay un Gobierno que hace los deberes”

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó este viernes la inauguración oficial del nuevo Centro Industrial Zárate de Mercedes-Benz Camiones y Buses Argentina, desarrollado a partir de una inversión de más de 110 millones de dólares, y destacó que “es un testimonio de lo que el sector privado es capaz de hacer en esta nueva etapa de la Argentina”.

En el peor momento de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito e inclinado por el silencio, el ministro coordinador estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro del Interior, Diego Santilli.

“Visitar esta fábrica es un motivo de orgullo y un testimonio de lo que el sector privado es capaz de hacer en esta nueva etapa en la República Argentina”.



El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el Ministro del… pic.twitter.com/kV8sd0yyIz — Jefatura de Gabinete (@Jefatura_Ar) May 8, 2026

En ese contexto, reconoció a las autoridades de Mercedes-Benz por “haber confiado en el país a pesar de los vaivenes en el rumbo político” y destacó que la nueva fábrica, que generará un total de 2.500 empleos y permitirá fortalecer la cadena de valor automotriz por su cercanía con el puerto y su potencial exportador, “es un testimonio del cambio de época que estamos viviendo”.

“Por primera vez en mucho tiempo hay un proyecto de país con una verdadera mirada de futuro que cuenta con los fundamentos correctos para que esta vez el cambio de paradigma sea en serio”, sostuvo el jefe de Gabinete, y añadió que “pasamos de una Argentina donde primaba la urgencia cortoplacista a otra donde empieza a predominar la verdadera estabilidad”.

También dijo que “hay un Gobierno nacional que hace los deberes y tiene un importante apoyo de la gente” y llamó a “no desperdiciar esta oportunidad. Vamos camino a ser un país más próspero, donde inversiones como esta dejan de ser una apuesta y se convierten en una certeza”.

La nueva planta de Mercedes Benz

Está ubicada en el kilómetro 90 de la Ruta Nacional N° 9, representa un hito para la industria automotriz nacional, ya que se trata de la primera planta automotriz construida desde cero en la Argentina en los últimos 15 años. La inauguración coincidió, además, con los 75 años de Mercedes-Benz en el país.

Al arribar al predio, las autoridades fueron recibidas por el presidente y CEO de Mercedes-Benz Camiones y Buses Argentina, Raúl Barcesat; el CEO de Mercedes-Benz Trucks, Achim Puchert; el CEO de Daimler Buses, Till Oberwörder; y el CEO de Mercedes-Benz para América Latina, Medio Oriente y África, Denis Güven.

Mercedes-Benz Camiones y Buses Argentina es la subsidiaria local de Daimler Truck, creada en diciembre de 2021 tras la división global de Daimler AG en dos compañías independientes: Mercedes-Benz Group y Daimler Truck. Desde entonces, la compañía lleva adelante un plan de inversión de USD 110 millones destinado al desarrollo del nuevo polo industrial en Zárate.

Según se informó oficialmente, el proyecto incluyó la adquisición de un predio de 20 hectáreas estratégicamente ubicado cerca del puerto, la construcción de un centro logístico de 6.300 metros cuadrados y el montaje de una nueva planta destinada a la producción de los camiones Accelo y Atego y de los chasis de buses OH y OF.

Asimismo, en diciembre de 2024 comenzó a operar el Centro Logístico de Autopartes y Repuestos, que abastece a la red nacional de 45 puntos de atención. La planta entró en producción durante el primer trimestre de 2026 y centraliza las operaciones industriales, logísticas y productivas de la compañía en el país.

Durante la actividad también estuvieron presentes el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne; el intendente de Zárate, Marcelo Matzkin; y el director ejecutivo de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), Fernando Rodríguez Canedo.

