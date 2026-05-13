Adorni evitará hablar sobre sus bienes y viajes porque podría interpretarse como “obstrucción a la Justicia”

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, afirmó que no hablará sobre su situación judicial porque teme que “cualquier cosa que yo diga se puede tomar como que tengo la intención de obstruir la Justicia”. De este modo, el alto funcionario libertario volvió a evitar pronunciarse pese a los escándalos que a diario suma la causa en la que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

“No me importa la carnicería mediática” @fantinofantino pregunta a @madorni la razón por la que aún no se ha expresado frente a tantas acusaciones. pic.twitter.com/lsK0BDJzkz — Neura (@neuramedia) May 8, 2026

“No me importa la carnicería mediática en la que me metieron”, exclamó el ministro coordinador durante una charla con el animador oficialista Alejandro Fantino en Neura y reiteró su decisión de mantenerse en silencio hasta que la Justicia lo autorice.

En igual tenor, exclamó: “Confío en lo que soy yo y confío en que esto lo va a aclarar la Justicia. Mirá que sí voy a hablar. Y voy a hablar mucho. Voy a hablar más de lo que se imaginan”.

El Jefe de Gabinete no se va a quedar callado.



En su charla con @fantinofantino explica que luego de que pase todo el revuelo va a tomar cartas en el asunto. pic.twitter.com/2Y4haIFxCm — Neura (@neuramedia) May 8, 2026

“Acepto que opines lo que quieras, pero es distinto si mentís, me injuriás o te metiste en mi vida privada”, amenazó Adorni.

Finalmente, reveló que “nunca” pensó en irse del Gobierno y agradeció los mensajes de apoyo de amigos y el respaldo “humano y espiritual” que recibió del presidente Javier Milei.

El expediente

A cargo del juez Ariel Lijo, la causa investiga un supuesto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete. Se mencionan compras de inmuebles y una casa en el country Indio Cuá con remodelaciones que el contratista valuó en 245.000 dólares, además de viajes pagados en efectivo y el viaje de su esposa en el avión presidencial a Estados Unidos.

El respaldo de Milei

Esta semana, el jefe de Estado insistió en que no piensa remover al funcionario porque está convencido de que “es una persona honesta” y aseguró que toda la documentación patrimonial “está en orden”.

La frase más fuerte llegó cuando descartó cualquier alejamiento de Adorni del Gabinete: “Ni en pedo se va”, sentenció Milei, intentando cerrar filas frente a un escándalo que genera ruido incluso dentro de La Libertad Avanza.

