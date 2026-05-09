Ultimátum de Patricia Bullrich a Manuel Adorni: “La presentación de bienes tiene que ser inmediata”

La interna en el Gobierno sumó un capítulo de alto voltaje tras las declaraciones de la senadora nacional de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. La legisladora apuntó directamente contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuya situación patrimonial quedó bajo la lupa luego de que un contratista declarara ante la Justicia haber cobrado 245 mil dólares en efectivo y facturas por refacciones de lujo en su casa del country Indio Cua.

Exigencia de transparencia

En declaraciones a la señal A24, Bullrich fue tajante respecto a la necesidad de que el funcionario acelere los tiempos para aclarar su situación patrimonial, que incluiría obras como una pileta con mármol travertino y una cascada. “La presentación de bienes tiene que ser inmediata”, sostuvo la senadora.

“El jefe de gabinete dio un discurso en el Congreso de la Nación, estaba todo el gabinete, la ciudadanía, estaba como en cadena nacional y él dijo algo contundente: ‘Yo tengo una explicación a los gastos que hice’. Bueno, desde mi punto de vista, eso tiene que ser inmediato, porque ya está abierta la posibilidad de presentar la declaración jurada de bienes”, afirmó Bullrich.

#EnriquecimientoIlícito 🫵🏻 Bullrich le puso un ultimátum a Adorni



La senadora libertaria le exigió al jefe de Gabinete que presente “de inmediato” su declaración jurada para despejar sospechas sobre su patrimonio y frenar el escándalo político.



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El riesgo de "empatanar" la gestión

Para la referente oficialista, no hay motivos para esperar a los vencimientos legales del 30 de julio si el funcionario asegura tener el respaldo de sus movimientos financieros. “Si él dijo que tiene todo probado, esa prueba para mí tiene que ser inmediata. Nosotros necesitamos no seguir discutiendo sobre esta situación que él dice que la tiene solucionada. Ahora es el momento de la prueba y, cuanto antes, mejor, porque si no el Gobierno se empantana”, advirtió.

Bullrich enfatizó que el éxito de la gestión depende de la ejemplaridad y de evitar sospechas que igualen al espacio con administraciones anteriores. “Tenemos que salir adelante, no podemos fracasar esta vuelta. Y si hay funcionarios que tienen que dar explicaciones, las tienen que dar”, señaló.

Debate interno y relación con el Presidente

La senadora también se refirió a su rol dentro del esquema de poder y a las conversaciones que mantiene con el mandatario nacional sobre los rumbos de la gestión y la conducta de sus integrantes. “Yo hablo con el presidente con toda sinceridad siempre de las cosas que pienso. Hemos tenido diversidad y también soy de hablar en el gabinete, no de callarme la boca”, indicó.

Finalmente, Bullrich cerró su intervención con un mensaje directo a la base electoral del Gobierno: “No puede quedar la sensación en la población de que nosotros somos iguales a los que venimos a correr”.