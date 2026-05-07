Refacciones en la casa de Adorni en el country: US$ 245.000 en efectivo y sin factura

Mientras el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se negaba a contestar preguntas sobre el crecimiento exponencial de su patrimonio desde que está en el poder, este lunes declaraba el contratista a cargo de las refacciones de la casa en el country Indio Cuá, una de las propiedades cuya compra es investigada.

En concreto, el arquitecto Matías Tabar declaró este lunes que el ministro coordinador le pagó en efectivo y sin factura 245 mil dólares por el costo de los arreglos.

En los Tribunales de Comodoro Py, aseguró ante el fiscal federal Gerardo Pollicita que las obras en el lote de 400 metros cuadrados se realizaron entre septiembre de 2024 y julio de 2025, plazo en el que se hizo el piso de la casa, el baño, la cocina, el quincho y se arregló la pileta.

De acuerdo al testimonio citado por TN, el alto funcionario del Gobierno de Javier Milei ya le pagó todos los arreglos en dos partes: US$ 55 mil en 2024 y los US$ 190 mil restantes en 2025.

Además, el contratista aportó el celular y los detalles de quienes trabajaron en la obra, entre ellos albañiles, plomeros y electricistas. Del mismo modo, reveló que mientras se hacía la obra, Adorni alquiló otra casa en el barrio privado que costó US$ 13 mil.

Declaración reveladora

Tabar, socio del grupo Alta Arquitectura, fue citado para explicar los trabajos realizados en la casa de fin de semana que Adorni compró a fines de 2024 junto a su esposa, la coach de vida Bettina Angeletti, en el barrio privado de Exaltación de la Cruz.

En sus últimas declaraciones públicas, el ministro coordinador había dicho que puede justificar los más de 100.000 dólares ya gastados junto con otros 335.000 dólares que debe abonar antes de noviembre, solo en propiedades.

Esta semana también le tocará declarar a Leandro Miano, hijastro de Claudia Sbabo, una de las jubiladas a las que Adorni le debe dinero.

Miano, además, es socio de Pablo Martín Feijoo, hijo de la segunda jubilada acreedora y gestor de la compraventa del departamento donde vive Adorni en Caballito.

La casa en el country

Según el expeciente, la escritura de la casa se firmó el 15 de noviembre de 2024 ante la escribana Adriana Mónica Nechevenko de Schuster. Sin embargo, el dato clave es que el cambio de titularidad todavía no se registró en el municipio de Exaltación de la Cruz.

El informe oficial, que ya está en manos de Pollicita, señala que la propiedad sigue figurando en los registros municipales a nombre del antiguo dueño, Juan Ernesto Cosentino.

Vale recalcar que el foco de la investigación está puesto en el origen del dinero utilizado para comprar la casa del country y otros bienes. Según los datos que trascendieron, Adorni declaró ingresos de $ 3.500.000 mensuales hasta el año pasado, cifra que luego subió a $ 7.000.000. Sin embargo, los gastos detectados por la Justicia superarían holgadamente esos montos.