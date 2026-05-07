Enriquecimiento récord: Adorni evadió preguntas sobre sus viajes y la compra de inmuebles

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, negó que el gobierno del presidente Javier Milei haya censurado a la prensa acreditada en la Casa Rosada con el cierre de la sala de periodistas por más de una semana, al tiempo que evitó contestar preguntas sobre su enriquecimiento desde la llegada de La Libertad Avanza al poder.

“Después de una semana de evaluación, Casa Militar, en conjunto con la Secretaría de Comunicación y Medios, adoptó un nuevo protocolo. Esto es hacer cumplir la normativa. No es censurar la libertad de expresión, no es amenazar al periodismo, no es construir un helicoide para silenciar voces disidentes”, puntualizó el funcionario.

Según arguyó, desde el oficialismo están “plenamente a favor de la libertad de prensa” y consideró que la administración libertaria es la “más ha impulsado” ello.

“Pero no vamos a permitir de ninguna manera que detrás de ella se se cometan actos que pongan en riesgo la seguridad nacional”, planteó Adorni.

Casa Rosada: no dejaron entrar a los acreditados de TN y eltrece

A pesar de que hoy se reabrió la sala de periodistas, el Gobierno les negó el ingreso a Balcarce 50 a dos cronistas. Además, impusieron nuevas restricciones y limitaron la circulación interna. pic.twitter.com/IQXueQazd2 — TN - Todo Noticias (@todonoticias) May 4, 2026

También expuso que “bajo ningún otro Gobierno han tenido tanta libertad para decir lo que quieran, cuando quieran y dónde quieran”.

En referencia a la causa judicial que se tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo, bajo instrucción del fiscal Gerardo Pollicita, y que investiga una serie de viajes al exterior y compras de inmuebles no declarados, Adorni evitó responder. Dijo que solo responderá ante la Justicia sobre sus causas y que informará su patrimonio cuando se venza el plazo de su última declaración jurada

Apertura comercial

Por otra parte, destacó la entrada en vigencia del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, que permitirá a los argentinos ofrecer sus productos con mejores condiciones de acceso a uno de los mercados más grandes del mundo.

En conferencia de prensa desde Casa Rosada, Adorni señaló que el acuerdo, tras 27 años de negociaciones, impulsará las inversiones, dado que la Unión Europea es la principal fuente de inversión extranjera directa en la Argentina, con un stock cercano a los 75 mil millones de dólares.

Se trata de la mayor zona de libre comercio del mundo, con impacto en sectores como la industria automotriz y agropecuaria. “Antes vivíamos en un país que, lejos de potenciar el talento argentino, asfixiaba a los productores con infinitos obstáculos y regulaciones ridículas”, afirmó, para lugo dar cuenta que “la apertura comercial siempre trae más inversiones, más crecimiento y más empleo, y es el único camino posible hacia la prosperidad de los argentinos”.

Reforma laboral

En tanto, anunció que se reglamentó el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), que posibilitará aliviarle la carga al sector privado con una reducción del 89% en el monto de las contribuciones patronales que enfrenta el empleador para todos los nuevos trabajadores que contrate durante los próximos 4 años.

Además, el ministro coordinador adelantó que el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) será reglamentado en los próximos días y permitirá asistir a empleadores en el pago de indemnizaciones.

“Necesitamos recomponer ese vínculo sagrado entre trabajador y empresa para que cada vez haya más empresas contratando y más empleados”, sostuvo, y añadió que “Con el FAL y el RIFL nuestro país está cada vez más cerca de acribillar al gran enemigo de la prosperidad de los argentinos: la informalidad laboral”.

En otro orden, Adorni informó que la Secretaría de Energía dispuso una bonificación extraordinaria del 25% en el subsidio al gas, que se suma al 50 % general vigente. “Esto significa que todos los usuarios de gas natural y propano por red recibirán un 75 % de bonificación en mayo frente a la situación internacional que generó una suba de los precios”, completó.