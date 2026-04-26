Adorni pagó casi 15.000 dólares por sus vacaciones de lujo en Aruba

En paralelo a la investigación por las propiedades no declaradas de Manuel Adorni, la Justicia incorporó comprobantes que confirman que el jefe de Gabinete pagó U$S 8.874 en alojamiento y otros U$S 5.800 en pasajes por un viaje familiar a Aruba, según consta en la causa.

✈️ Otro viaje millonario de Manuel Adorni



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📌 Escapada en junio de 2024

📌 Más de US$ 6.000 solo en hotel

📌 Se suma a los viajes bajo investigación a Aruba, New York y Punta del Este



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Esos registros elevan el gasto total de las vacaciones a U$S 14.696, cifra que ahora analiza la fiscalía de Gerardo Pollicita, teniendo en cuenta lo poco consistente que resulta al contrastarlo con los ingresos declarados del alto funcionario libertario.

¿Dónde se alojó?

El expediente señala que Adorni se hospedó en el Embassy Suites Hilton Aruba Beach entre el 29 de diciembre de 2024 y el 3 de enero de 2025, y luego en el Divi Dutch Village Resort entre el 3 y el 9 de enero. El monto de ambas reservas por el alojamiento asciende a U$S 8.874, según los comprobantes sumados a la causa.

Los vuelos

Los pasajes, adquiridos a través de Latam, tuvieron un valor informado de U$S 1.450 por persona: cuatro tickets que totalizan U$S 5.800. En la documentación figura que el vuelo de ida hizo escala en Perú y el de regreso en Ecuador, y que parte de los pagos se realizaron en efectivo y en dólares.

La investigación

La causa por presunto enriquecimiento ilícito está a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, en tanto que el juez Ariel Lijo autorizó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Adorni y de su esposa, la coach de vida Bettina Angeletti, para acceder a movimientos financieros y consumos, incluidos los comprobantes del viaje y otras erogaciones en moneda extranjera.