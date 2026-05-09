“Más pobre que el vocabulario de Karina Milei”: redes implacables con el pasado de Adorni

Tras las últimas revelaciones en la causa que investiga el presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni, sobre todo las excéntricas refacciones en su casa no declarada en un country de Exaltación de la Cruz, los memes no se hicieron esperar en las redes sociales, uno de los principales campos de batalla cultural para el alto funcionario.

Quiero fotos de Adorni cuando era pobre l (2 años para atrás)



¿Me ayudan? los leo 👇 pic.twitter.com/XqXN4dToy3 — Todo Negativo (@TodoNegativo) April 11, 2026

Del mismo modo, se desplegó un fuerte trabajo de revisión de archivos, en los que se expone al ministro coordinador antes del meteórico ascenso social.

“A Manuel ‘Cascada’ Adorni lo mató la ambición del nuevo rico. Antes de llegar al gobierno era más pobre que el vocabulario de Karina Milei”, introdujo la cuenta de @TodoNegativo en X.

Acá haciendo una vaquita con su amigo Espert para ir a pegar falopa a la 31 pic.twitter.com/5i1hG4dIkJ — Todo Negativo (@TodoNegativo) April 11, 2026

Y así fueron brotando distintas imágenes, entre ellas, la que muestra a un joven Adorni, frente a una pequeña parrilla portátil, en un patio con una medianera con ladrillos sin revocar.

Los comentaristas fueron al hueso, destacando detalles como las alpargatas, la silla playera “igual a las que se ven en Las Toninas” o las bolsas de basura que se ven a los pies del hoy funcionario amigo jet set.

Acá nos envían este material a chequear, para sumar al archivo de esta peculiar historia de ascenso de clase express. Se trata de Doña Betina antes de hacerse el comedor con la guita de los remedios oncológicos que hoy le están negando a los Jubilados. pic.twitter.com/1bOdfchdzc — Todo Negativo (@TodoNegativo) April 11, 2026

Además, sobre la mesa se ven alimentos desperdigados, como un paquete de arroz, sal y condimentos, que permiten especular que el entonces panelista podría haber estado cocinando alguna comida al disco, lejos de los actuales banquetes que disfruta.

“Qué pinta de croto tenía para ser tan rico”; “hasta me siento identificada, por las paredes con humedad”, expresaron los internautas.

Aquí cuando estaba semindesempleado y tenía tiempo para llamar a Swift para que le reintegren la guita de 3 hamburguesas.



Que miseria hermano! pic.twitter.com/S78RovzU2f — Todo Negativo (@TodoNegativo) April 12, 2026

En torno a la precaria construcción, varios la compararon con los actuales inmuebles de Adorni: el departamento de la calle Miró en Caballito y la casa en el country Indio Cuá, con parrilla de lujo, pileta y cascada.

“Hacía reclamos a defensa del consumidor por unas salchichas vencidas… y pagó un traje en 12 cuotas antes de entrar al gobierno. En fin, lo que votaron el nuevo millonario con la nuestra”, sumó otra usuaria de X.

Sigue llegando material, aquí, Adorni hace menos de 10 años haciendo unas chuletas de cerdo al carbón en la pensión donde vivía (se le había terminado la garrafa) pic.twitter.com/ZY23vS6seQ — Todo Negativo (@TodoNegativo) May 5, 2026

Otra de las imágenes difundidas muestran a Adorni posando semidesnudo delante de una ventana con vista a Playa Grande, en Mar del Plata. “Es un hdp nació para sticker de WhatsApp”; “no se puede ser tan memeable”, espetaron.