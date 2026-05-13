En plena tensión gubernamental, Milei respaldó a Adorni: “Ni en pedo se va”

En medio de la creciente polémica por las denuncias sobre el patrimonio de Manuel Adorni, el presidente Javier Milei salió a blindar políticamente a su jefe de Gabinete y aseguró que presentará su declaración jurada “antes del 31 de julio”, adelantando los plazos habituales previstos por ley. Además, fue categórico al descartar una posible salida del funcionario: “Ni en pedo se va”, lanzó.

La reacción presidencial llegó luego de las explosivas declaraciones de Patricia Bullrich, quien reclamó públicamente que Adorni exhiba “de inmediato” sus bienes para despejar sospechas y evitar que el caso siga afectando al Gobierno nacional.

Durante una entrevista con Luis Majul y Esteban Trebucq en La Nación Más, Milei defendió con fuerza a su colaborador más cercano y sostuvo que las acusaciones forman parte de una operación política impulsada desde la oposición.

“Manuel ya tiene los números y eso no es un problema”, afirmó el Presidente, quien incluso reveló que Bullrich le había anticipado previamente sus declaraciones públicas sobre el tema, realizadas en el aire de A24, con Eduardo Feinmann.

Además, el jefe de Estado insistió en que no piensa remover al funcionario porque está convencido de que “es una persona honesta” y aseguró que toda la documentación patrimonial “está en orden”.

La frase más fuerte llegó cuando descartó cualquier alejamiento de Adorni del Gabinete: “Ni en pedo se va”, sentenció Milei, intentando cerrar filas frente a un escándalo que ya genera ruido incluso dentro de La Libertad Avanza.

#EnriquecimientoIlícito 🤝 Milei blindó a Adorni: “Ni en pedo se va”



El Presidente salió a respaldar a su jefe de Gabinete tras las denuncias por enriquecimiento ilícito y aseguró que adelantará su declaración jurada “antes del 31 de julio”.



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El reclamo de Bullrich que agitó la interna oficialista

La tensión escaló luego de que Patricia Bullrich planteara públicamente que Adorni debía presentar “de inmediato” su declaración jurada para evitar que el Gobierno quede atrapado en sospechas sobre corrupción o enriquecimiento ilícito.

“No puede quedar la sensación de que somos iguales a los que venimos a correr”, sostuvo la senadora libertaria, en una frase que sacudió al oficialismo y dejó expuesta una fuerte incomodidad interna.

Bullrich consideró que estirar los tiempos “no tiene sentido” y advirtió que el tema “empantana” políticamente a la gestión nacional.

Aunque Milei buscó bajarle el tono al conflicto, las declaraciones dejaron al descubierto diferencias dentro del propio espacio libertario respecto al manejo del caso Adorni.

#EnriquecimientoIlícito 🫵🏻 Bullrich le puso un ultimátum a Adorni



La senadora libertaria le exigió al jefe de Gabinete que presente “de inmediato” su declaración jurada para despejar sospechas sobre su patrimonio y frenar el escándalo político.



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Las denuncias que complican al jefe de Gabinete

La polémica alrededor de Adorni se disparó tras una serie de revelaciones sobre supuestas refacciones millonarias en una vivienda adquirida en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, demás propiedades inmobiliarias, viajes turísticos y gastos realizados en efectivo, además de cuestionamientos sobre la evolución de su patrimonio familiar.

El funcionario quedó bajo la lupa luego de denuncias impulsadas por la diputada Marcela Pagano y distintos sectores de la oposición, que reclaman explicaciones públicas sobre el origen de fondos utilizados para remodelaciones y compras inmobiliarias.

Hasta ahora Adorni negó irregularidades y sostiene que toda su situación patrimonial se encuentra declarada ante los organismos correspondientes.

La estrategia oficial: cerrar filas y resistir

Lejos de tomar distancia, Milei optó por profundizar el respaldo político a su jefe de Gabinete y volvió a instalar la idea de que existe una campaña mediática y política contra su Gobierno.

“No voy a ejecutar gente honesta”, remarcó el Presidente, quien aseguró que expulsaría inmediatamente a cualquier funcionario que tenga “los dedos sucios”.

En ese contexto, el adelantamiento de la declaración jurada aparece como el principal movimiento del oficialismo para intentar contener el impacto político del caso y desactivar las sospechas que crecieron durante las últimas semanas.

Sin embargo, la presión opositora y las críticas internas mantienen abierto un frente incómodo para el Gobierno, justo cuando la administración Milei busca recuperar iniciativa política y económica.

