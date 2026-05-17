Reclaman continuidad del régimen de Zona Fría: “No es consumo suntuario”

A través de un proyecto presentado este jueves, diputados bonaerenses de la UCR + Cambio Federal, manifestaron su preocupación ante el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo nacional que propone modificaciones en el régimen de subsidios al gas natural y que podrían afectar la continuidad del beneficio de Zona Fría previsto por la Ley Nacional Nº 27.637 para distintos municipios de la Provincia.

Asimismo, recalcaron la necesidad de garantizar la continuidad de dicho régimen, considerando las “particularidades climáticas, geográficas y sociales de los municipios bonaerenses actualmente alcanzados por el beneficio, en resguardo de la economía de miles de familias y del acceso equitativo a un servicio esencial como el gas natural”.

Los fundamentos

La iniciativa que lleva las firmas de los diputados Diego Garciarena, Silvina Vaccarezza y Matías Civale indica que la ampliación del régimen de Zona Fría significó el reconocimiento de una realidad histórica: vastas regiones bonaerenses presentan condiciones climáticas que generan un consumo energético significativamente superior al promedio nacional, especialmente durante los meses de invierno. Las bajas temperaturas, la elevada humedad y los fuertes vientos característicos de gran parte del territorio provincial incrementan de manera estructural la necesidad de calefacción en los hogares.

Asimismo, recordaron que la Ley Nº 27.637 incorporó a 77 municipios bonaerenses al régimen de Zona Fría: localidades que reúnen a millones de bonaerenses que dependen de este régimen para afrontar los costos del servicio de gas natural durante el invierno. Por ejemplo, están incluidas ciudades de gran densidad poblacional como Mar del Plata habitan más de 600 mil personas, mientras que Bahía Blanca supera los 300 mil habitantes, a lo que se suma una enorme cantidad de usuarios distribuidos en municipios medianos y pequeños del interior bonaerense.

Gravoso impacto

“La reducción o eliminación del beneficio para amplios sectores medios implicaría un fuerte impacto sobre la economía doméstica de miles de familias bonaerenses, especialmente en un contexto de deterioro del poder adquisitivo, aumento del costo de vida e incremento sostenido de las tarifas de servicios públicos”, indicaron los legisladores.

En el mismo sentido, expresaron, “el acceso a la energía en condiciones razonables constituye un componente esencial para garantizar derechos fundamentales vinculados a la salud, la vivienda digna y la calidad de vida. El gas natural no representa un consumo suntuario en las zonas alcanzadas por el régimen de Zona Fría, sino un servicio básico indispensable para afrontar las condiciones climáticas propias de cada región”.

“La eliminación o reducción del beneficio tendría un impacto especialmente grave en municipios del interior bonaerense donde las condiciones climáticas, las distancias y las dificultades socioeconómicas ya generan importantes desigualdades estructurales respecto de otras regiones del país”, concluyeron Garciarena, Vaccarezza y Civale.