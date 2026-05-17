Cristina Pérez le soltó la mano a su “amigo” Adorni: “¿Lealtad es ser cómplice?”

La periodista Cristina Pérez utilizó el aire de su programa en Radio Rivadavia para arremeter contra su amigo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien -sin nombrarla- la había acusado de traición por criticar sus viajes y echar un manto de dudas sobre el meteórico crecimiento patrimonial del alto funcionario libertario.

“Aclaré a la audiencia de mi amistad con Manuel, quien trabajó conmigo durante tres años en esta radio. No habiendo sido de mi equipo, lo heredé del programa de (Eduardo) Feinmann” y “tuvimos una gran experiencia radial”, contextualizó la comunicadora afín al oficialismo y esposa del exministro de Defensa y actual diputado nacional de La Libertad Avanza, Luis Petri.

🔥 "YO DECIDÍ NO VIAJAR AL EXTERIOR CON MI MARIDO MIENTRAS FUERA MINISTRO DE LA NACIÓN"



💢 Cristina Pérez (@Cris_noticias) le respondió al Jefe de Gabinete tras sus dichos con Alejandro Fantino, en donde hizo "referencia" a su persona al hablar de uno de los polémicos viajes y… https://t.co/HN35QiXyEp pic.twitter.com/fYIZX0D5Gw — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) May 8, 2026

“También advertí que tenía amistad y que mi rol era de periodista, mientras Manuel es un funcionario. O sea, yo avisé. El que avisa no traiciona”, disparó Pérez.

En este sentido, planteó que “decir lo que honestamente se piensa y la información que se obtiene metodológicamente es parte de mi tarea periodística, mi lealtad es con el público, no con el funcionario”.

“Muchas veces lo que yo digo puede no ser de la coincidencia del oyente, de mis compañeros, de mis amigos, de mi familia. Es parte de la normalidad, podemos pensar distinto y no por eso estamos traicionando”, sumó la exconductora de Telefé Noticias.

Así las cosas, inquirió: “¿Lealtad es cubrir ? ¿Es ser cómplice? Creo en la lealtad de decir la verdad, como los buenos amigos, te dicen la verdad”.

Polémica por los viajes al exterior

“Los viajes no son noticia per se, millones de argentinos viajan todos los días y no es noticia. En mi caso personal decidí no viajar al exterior con mi marido mientras fuera ministro de la Nación”, puntualizó Pérez.

Acto seguido, recapituló: “Éramos amigos con Manuel, presumo que después de lo que dijo ayer, él no lo siente de la misma manera. Hablamos muchas veces de viajes, recuerdo que le recomendé no viajar a ese destino y porque había una situación muy crítica en Venezuela y Colombia, me parecía inconveniente”.

🔥 "YO AVISÉ ADORNI Y EL QUE AVISA NO TRAICIONA"



💢 Cristina Pérez (@Cris_noticias) le respondió al Jefe de Gabinete tras sus dichos con Alejandro Fantino, en donde hizo "referencia" a su persona al hablar de uno de los polémicos viajes y comentar que la conductora "estuvo a… pic.twitter.com/65GceycQj2 — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) May 8, 2026

“Los viajes del jefe de Gabinete no son noticia por el destino que eventualmente haya elegido, se puede ir cualquier argentino donde quiera porque está garantizado en la Constitución Nacional”, enfatizó.

De todas maneras, manifestó que “los viajes empezaron a ser noticia cuando trascendió en la investigación que habían sido pagados con dinero en efectivo porque esa pesquisa lo que busca es el origen de los fondos, eso nos lleva de nuevo a la cuestión de la explicación”.

“Acá no tiene que ver dónde se fue o con quién se fue, tiene que ver con qué dinero lo pagó y si lo puede explicar”, remató Pérez.

La palabra de Adorni

“Me pegó mucho. Ya está, pero un día voy a hablar y voy a contar. Son cosas que indefectiblemente caen en la traición”, había expresado el jefe de Gabinete en la charla con el comunicador oficialista Alejandro Fantino.

“Una persona que conduce un noticiero estuvo a punto de VIAJAR CONMIGO en uno de mis viajes que me acusó, iba a venir con su pareja, éramos amigos, me sentí traicionado”



TERRIBLE, Adorni dice que CRISTINA PÉREZ iba a acompañarlo de vacaciones

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“La traición también es que siendo amigos o teniendo una relación bastante cercana, independientemente después de la crítica, no me escriban ni un mensaje en dos meses para saber cómo estoy”, finalizó.