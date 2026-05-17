Violento robo en Lanús: volvía de hacer las compras, la golpearon y se llevaron el auto

Un nuevo hecho de inseguridad sacudió al Conurbano bonaerense: una mujer fue víctima de un violento asalto en Valentín Alsina, cuando regresaba a su casa de hacer las compras y fue sorprendida por dos delincuentes que le robaron las pertenecías de valor y el Chevrolet Agile azul.

El episodio ocurrió ayer jueves por la mañana, cerca de las 10.45 horas, a pocas cuadras del Club Atlético Peñarol de Valentín Alsina, en el distrito de Lanús, en una zona residencial del sur del Gran Buenos Aires que, según vecinos, viene registrando un aumento de hechos delictivos.

El robo quedó filmado

De acuerdo con testimonios de residentes del barrio, luego corroborados por las imágenes, dos delincuentes interceptaron a la víctima tras descender de su vehículo y aproximarse a la puerta de ingreso de su domicilio, en cuestión de segundos la abordaron y saquearon.

El ataque quedó registrado por las cámaras de seguridad y muestra el momento de máxima tensión: los ladrones actuaron con violencia para obligarla a entregar el auto y luego escaparon rápidamente en el mismo auto.

“Se pusieron muy violentos con esta mujer”, relató un vecino que difundió el video, reflejando la preocupación creciente en la zona.

#Inseguridad 🚔 Lanús: volvía de comprar y le robaron el auto a plena luz del día



Una mujer fue asaltada en Valentín Alsina por delincuentes que actuaron con violencia. El hecho quedó filmado y generó alarma entre vecinos.



📌 El robo fue registrado por cámaras

📌 Actuaron en… pic.twitter.com/f5jGQNBeHm — ANDigital (@ANDigitalOK) May 8, 2026

Inseguridad en aumento en el barrio

Lo más pesado del caso es que no se trataría de un hecho aislado ya que los vecinos de Valentín Alsina aseguran que en las últimas semanas se multiplicaron este tipo de robos, especialmente bajo la modalidad de asaltos rápidos en la vía pública, tipo “piraña”.

En ese contexto, reclaman mayor presencia policial en la zona, patrullajes preventivos más frecuentes y medidas urgentes para frenar la escalada delictiva, y señalaron: “La situación está cada vez peor”.

Investigación en curso

Hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre la identidad de los delincuentes ni sobre el paradero del vehículo robado.

La investigación, que corre por cuenta de la UFI en turno del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, se centra ahora en el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas para reconstruir el recorrido de fuga e identificar a los responsables del asalto.

El episodio vuelve a poner en agenda la inseguridad en el sur del Conurbano, donde los vecinos advierten que los hechos violentos se repiten con mayor frecuencia y a plena luz del día.

