Cierra la 50ª Feria del Libro: dos Nobel, homenajes y maratónicas firmas

Más de 1.340.000 visitantes recorrieron los 50.000 metros cuadrados de exposición durante los 19 días de duración que tuvo la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. La exitosa convocatoria demuestra que este evento sigue siendo, a medio siglo de su creación, un faro y punto de encuentro para amantes de los libros provenientes de todo el mundo.

Con una programación repleta de actividades para toda la familia y pasillos llenos semana tras semana, la Feria se despide de esta edición inolvidable con la alegría de lo compartido.

Los números del 2026

✓ 1.340.000 visitantes. Con un aumento del 8 % de público con respecto a 2025.

✓ 50.000 m² de exposición

✓ 20.000 m² de stands

✓ 380 stands.

✓ 480 expositores, locales e internacionales.

✓ 1.587 sellos editoriales informados

✓ 9 Pabellones (Ocre, Azul, Verde, Amarillo, Rojo, Blanco, Pista Central, 8 y 9)

✓ 12 salas para eventos

✓ 9 Auditorios semiabiertos: Zona Infantil Javier Villafañe (Biblioteca, Cuentacuentos, Taller), Zona Futuro, Zona Explora, Espacio Digital, Orgullo y Prejuicio, Zona Streaming y Tribuna Joven

✓ 14 países y 2 colectividades presentes

✓ 19 provincias presentes

✓ 12 editoriales participaron del Nuevo Barrio.

✓ 197 expositores estuvieron adheridos al programa Libro% de la CONABIP.

✓ 874 bibliotecas participaron del programa Libro% de la CONABIP.

Jornadas Profesionales

✓ Acudieron a la Feria 13.067 visitantes profesionales del libro (editores, libreros, distribuidores, ilustradores, traductores, entre otros), un 20,89% más que el año anterior, provenientes de 19 países.

✓ El Programa Librero Amigo contó con la adhesión de 1166 expositores.

✓ Logística nacional: se despacharon 32.833 kilos de libros.

✓ Logística Internacional: se despacharon más de 6.972 kilos de libros.

Programación cultural y para docentes

✓ 714 actos culturales en salas

✓ 633 actos culturales en espacios de la Fundación El Libro

✓ 4 actos en salas organizados por Perú, País Invitado de Honor de esta edición

✓ 5.381 firmas registradas, correspondientes a 4.973 autores, en stands de 122 expositores

✓ 533 actividades en stands de 54 expositores (actividades por fuera de salas y del

programa general).

✓ 1019 docentes participaron de las actividades educativas y en Zona Docente.

✓ 452 narradores participaron en el Encuentro Internacional de Narración Oral.

✓ 36.932 estudiantes junto con 3.893 acompañantes docentes de 1.442 establecimientos.

Medios y Redes Sociales

✓ 2.200 periodistas acreditados en sala

✓ 1.040 creadores de contenido acreditados en sala

✓ Más de 328.000 seguidores en Facebook

✓ Más de 267.000 seguidores en Instagram

✓ 75.800 seguidores en X

✓ 10.700 seguidores en Tik Tok

✓ 14.800 suscriptores de Youtube

✓ 36 actividades en Youtube (streaming y grabadas)

✓ 11 programas transmitidos desde el Espacio Streaming, con 52 emisiones en total.

Novedades destacadas

✓ 3 voces en el acto de Inauguración: por primera vez, la apertura contó con la presencia de tres grandes voces representativas de la narrativa argentina actual: las escritoras Leila Guerriero, Gabriela Cabezón Cámara y Selva Almada formaron parte del diálogo inaugural

✓ 1º País Invitado de Honor: Perú contó con un espacio de 500 metros cuadrados que incluyeron librería, zona infantil, un auditorio, zona de negocios y una muestra literaria.

✓ El Pabellón 8: más de 2750 m² dedicados a homenajear la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires con experiencias expositivas.

✓ La Pista Central: por primera vez, este icónico espacio de La Rural se llenó de música y espectáculos en vivo. En esta edición, una carpa de 1800 m² fue el centro de la Feria, espacio pensado para bailar y disfrutar de programas especiales.

✓ El Espacio del Hincha: con más de 180 m², ubicado en el Pabellón 9 y a cargo de la señal deportiva DSPORTS, esta zona invitó a palpitar el clima mundialista a través de pantallas, activaciones y contenidos exclusivos que anticipan la Copa Mundial de la FIFA 2026.

✓ Dos Premios Nobel de Literatura: visitaron la Feria el escritor sudafricano J. M. Coetzee y el chino Mo Yan.

✓ Ingresos gratuitos: hubo un beneficio extra de lunes a jueves a partir de las 20 (con excepción del jueves 23 de abril y del lunes 11 de mayo).

✓ Chequelibros para alumnos: la iniciativa del Ministerio de Capital Humano contempló la entrega de hasta 60 mil chequelibros de 10 mil pesos cada uno para la compra de ejemplares por parte de estudiantes de nivel primario y secundario.

✓ Homenaje a Jorge Luis Borges: a 40 años de su muerte, los visitantes pudieron transitar un laberinto interactivo, un espacio inmersivo y una exposición Borges Nacional y Universal.

✓ Encuentro Editorial Buenos Aires, Fellowship FIL Buenos Aires 2026: programa lanzado por la Fundación El Libro para que profesionales de la industria editorial global puedan ser parte de esta edición en la capital mundial de las librerías.

✓ Diálogos “50 años de Lecturas y Escrituras en Argentina”: este ciclo recorrió los modos en que los libros fueron leídos, escritos, ocultados, disputados y defendidos en la Argentina, desde la última dictadura hasta la actualidad.

Premios y distinciones

Premio de la Crítica

✓ La distinción fue para la obra “Un hombre”, de Juan José Becerra, editada por Seix Barral.

Premio Literario de la Fundación El Libro

✓ 1er Premio: “El surco y el peso”, de Juan Vitulli.

✓ 2do Premio: “Los nudos”, de Valentín Cacault.

✓ 3er Premio: "A distinto de A”, de Ercilia Aitala.

Premio a profesionales del libro

✓ Premio Editor del Año: Gloria López Llovet de Rodrigué

✓ Premio Tito Lafalce al viajante del año: Diego Puma

✓ Premio Elvio Vitali al Librero del año: Damián Cabeza, La Libre

✓ Premio Amigo Visitante Extranjero: Angelo Giovanny Sanchez, Mr. Books

Premio al libro de educación Isay Klasse

✓ Premio Obra Teórica: Cecilia M. Crouzel

✓ Premio Obra Práctica: Lucía Fainboim

Actos con mil asistentes

En la Pista Central:

✓ Inauguración de la 50° Feria Internacional del Libro en la Pista Central (1.500 asistentes)

✓ Noche de La Mega

✓ Orquesta Atlas

✓ Teatro Colón

✓ Festival Futurock

✓ Fiesta Blender

En la Sala José Hernández:

✓ Agustina Bazterrica, Claudia Piñeiro y Dolores Reyes

✓ Alice Kellen

✓ C. S. Pacat, Paula Gallego y Tiffany Calligaris

✓ Felipe Pigna

✓ Inma Rubiales

✓ María O’Donnell

✓ Santiago Speranza

Otros actos convocantes

✓ Agostina Bisio

✓ Andrea Bajani

✓ Arturo Pérez-Reverte

✓ Axel Kicillof

✓ Beltran Briones

✓ Fer Broca

✓ Gabriel Rolón

✓ Jaime Bayly

✓ J. M. Coetzee

✓ Jorge Fernández Díaz

✓ Juan Grabois y Daniel Santoro

✓ Leonardo Padura

✓ Marcelo Rubens Paiva, Eduardo Sacheri y Ana Correa

✓ Mo Yan

✓ Nacarid Portal, Katherine Hoyer y Darlis Stefany

✓ Noelia Pace

✓ Oriana Sabatini

✓ Pamela Stupia

✓ Pepe Cibrián

✓ Rep y Fito Páez

✓ Debate de fin de Feria

Las firmas que más se extendieron

Fueron las de Alice Kellen, Axel Kicillof, Beta Suárez, C. S. Pacat, Eleonora Merighi, Felipe Pigna, Fer Broca, Flavia Lins, Gabriel Rolón, Inma Rubiales, Jaime Bayly, Laura G. Miranda, Lulu Scarpa, Malena Hehn, María O'Donnell, Megan Maxwell, Mercedes Ron, Noelia Pace, Paula Gallego, Pamela Stupia, Roxy Cake, Sandra Miró, Tiffany Calligaris, Arturo Pérez Reverte, Beltrán Briones, Claudia Piñeiro, Daniel Balmaceda, Eduardo Sacheri, Maitena, Mercedes Ron, Nik, Oriana Sabatini, Viviana Rivero, Daniel Anselmo, Agustina Lynch, Facundo Pereyra, Santiago Speranza, Ash

Quintana, Ludmila Ramis y Em Torres.

Próxima Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

✓ La 51° Feria Internacional del Libro en Buenos Aires se desarrollará entre el jueves 29 de abril y el lunes 17 de mayo del 2027 en el Predio Ferial La Rural.

✓ Las 41° Jornadas Profesionales se llevarán a cabo del martes 27 al jueves 29 de abril de 2027.

Masivo y conmovedor el apoyo a la Universidad Pública en la Feria del Libro. Milei y los libertarios nos quieren convertir en un país de burros como ellos pero lo vamos a permitir. El 12 hay que reventar las calles y las plazas de todo el país. pic.twitter.com/d4tCloVBb9 — Todo Negativo (@TodoNegativo) May 9, 2026

Próximo País Invitado de Honor

✓ España será el País Invitado de Honor de la 51.° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.