Jorge Macri defendió las PASO y confirmó que irá por la reelección en 2027

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, confirmó que el año que viene competirá por la reelección en la Ciudad de Buenos Aires, al tiempo que defendió el sistema de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y también habló de la relación entre el PRO y La Libertad Avanza.

“El PRO va a tener seguramente candidato a Presidente. No sé si Mauricio tiene la voluntad, pero seguramente competiremos en alguna PASO con un candidato que nos represente”, afirmó el alcalde metropolitano en torno a un tema de actualidad, al calor de un duro documento de la fuerza amarilla.

Acto seguido, dijo en declaraciones a TN que le “parece muy bueno que haya PASO”, dado que “ha permitido la capacidad de ganarle al peronismo. Se le ganó al peronismo desde que hay PASO”.

También para “lograr juntar voluntades para ganarles a los que ya tienen el poder. La PASO sirven para eso”. De todos modos, reconoció que “hay una discusión en el Congreso” y que “hay cambios que se pueden hacer”, aunque remarcó que “el gran cambio ya se logró con la boleta única”.

Respaldo a Milei

“Necesitamos en la Ciudad que a Milei le vaya bien. Hemos acompañado y hemos puesto límites, pero tenemos la responsabilidad y de actuar con cuidado”, afirmó Macri.

En torno a una eventual alianza formal entre el PRO y La Libertad Avanza, evaluó que eso “requiere esfuerzo de ambas partes ir juntos. Veremos, habrá que charlarlo”.

“No sabía del comunicado. Estoy en el PRO, soy autoridad, pero nadie me lo mandó. Me enteré cuando lo subieron a las redes. Podemos debatir si era oportuno o no sacar ese comunicado”, acotó, aunque reconoció que el contenido expresa “lo que algunos argentinos sienten”.

“El PRO va a tratar de ser una alternativa a futuro para no volver al pasado” y “los conceptos de este Gobierno están desde siempre en el PRO”, aunque “el PRO no es parte de LLA”, remató.

