Kicillof: “Quieren un país sin clase media”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, renovó cuestionamientos al Gobierno de Javier Milei y denunció que la Argentina atraviesa una “espiral de ajuste” que profundiza la recesión, destruye el tejido productivo y favorece únicamente a sectores financieros y extractivos.

“La situación es cada vez más dramática. Lo que está ocurriendo es que el Estado nacional está incumpliendo en todos los campos: jubilados, PAMI, educación, discapacidad, cultura e infraestructura”, describió el mandatario en declaraciones a Radio 10.

“El ajuste se muerde la cola”

Kicillof definió el rumbo económico del Gobierno como un “proceso de ajuste permanente” que termina agravando la caída de la actividad.

“Es una espiral de ajuste. A medida que se pisan salarios, se frenan obras y caen los ingresos, la economía entra en recesión. Entonces se recauda menos y vuelven a ajustar. Eso genera más recesión y así sucesivamente”, explicó.

En igual dirección, el líder del Movimiento Derecho al Futuro aseguró que el programa económico tiene como eje central la “represión salarial”.

“Paritaria cero, jubilaciones en caída, presupuestos en caída. Todo eso destruye el mercado interno”, señaló y contrapuso que los únicos sectores beneficiados son “la minería, el petróleo y la intermediación financiera”.

“El aumento de la especulación como actividad económica es lo que viene salvando las estadísticas. Mientras tanto, el resto de la economía está destruido”, afirmó.

Industricidio

Durante la entrevista con Gustavo Sylvestre, Kicillof enumeró sectores afectados por la apertura importadora y la caída del consumo.

“Cada día nos enteramos de empresas que cierran. Está destruido el consumo masivo, el comercio, el sector textil, la metalmecánica, la automotriz y el turismo”, advirtió.

💥 "TODA LA ACTIVIDAD COMERCIAL, MINORISTA Y MAYORISTA, ESTÁ DESTRUIDA"



🎙️ La definición de Axel Kicillof, Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, en comunicación con @Gatosylvestre.#MañanaSylvestre pic.twitter.com/rJ3wSWH2Vj — Radio 10 - AM 710 (@Radio10) May 11, 2026

También criticó la habilitación para importar maquinaria usada. “Han abierto la importación hasta de maquinaria agrícola usada. Están destruyendo todo el tejido comercial, industrial y de servicios”, sostuvo.

El Súper RIGI

El mandatario bonaerense cuestionó además el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y advirtió sobre la posibilidad de que el Gobierno impulse un esquema todavía más beneficioso para grandes capitales extranjeros.

“Se anunciaron inversiones por decenas de miles de millones de dólares, pero en la práctica llegó apenas un porcentaje mínimo”, aseveró.

Según Kicillof, el problema central es que el Estado resigna recursos sin garantizar resultados concretos.

“Le están dando beneficios extraordinarios a sectores que igual ya tienen alta rentabilidad. El riesgo es regalar recursos sin que lleguen inversiones reales. El propio gobierno termina haciendo intervencionismo selectivo, favoreciendo a determinados grupos económicos”, completó.

“Quieren un país sin clase media”

Uno de los tramos más duros de la entrevista estuvo centrado en las consecuencias sociales del modelo económico. “Lo que quieren instalar es una Argentina primaria, precarizada, sin soberanía y sin clase media”, expuso el jefe del Estado bonaerense.

Así las cosas, indicó que el deterioro social responde a una transferencia de ingresos desde los sectores trabajadores hacia grupos concentrados.

“No se puede bajar masivamente el salario y pensar que esos recursos desaparecen. Hay una transferencia que beneficia a unos pocos a expensas de la mayoría”, acotó.

“Quieren una sociedad con una enorme mayoría abandonada y un grupito muy pequeño viviendo de la especulación financiera y de exportar recursos naturales”, sumó.

La alternativa

El gobernador también se refirió a su visita a Córdoba, donde participó de actividades con sindicatos, universidades y organizaciones culturales.

Destacó especialmente los convenios firmados con la Universidad Tecnológica Nacional en el marco del programa Puentes, destinado a ampliar el acceso universitario en ciudades medianas y pequeñas de la provincia de Buenos Aires.

“Ya tenemos 80 centros universitarios en el interior bonaerense para que los pibes puedan estudiar sin irse de sus localidades”, explicó.

Kicillof aseguró además que percibe “ganas de organizarse y construir una alternativa” frente al contexto actual.

La escuela austríaca

El gobernador también habló sobre la reedición de su libro sobre historia del pensamiento económico y cuestionó el uso que hace Milei de la llamada escuela austríaca.

“La escuela austríaca jamás se aplicó de esta manera para el Estado, porque justamente plantea que no debería existir”, señaló.

En referencia al economista británico John Maynard Keynes, explicó que su teoría surgió como respuesta a contextos de crisis donde el sector privado deja de invertir.

“Keynes decía que, cuando la inversión privada no reactiva la economía, el Estado tiene que intervenir para poner en marcha la actividad y generar trabajo”, finalizó.