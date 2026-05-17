María Becerra lleva “Quimera” al Movistar Arena con un show inmersivo

María Becerra anuncia su esperado regreso a Buenos Aires con dos shows en el Movistar Arena el próximo viernes 13 y sábado 14 de noviembre, donde presentará en vivo Quimera, su más reciente álbum, con una puesta en formato 360° que propone una experiencia inmersiva y cercana con el público.

Esta serie de shows formarán parte del “Quimera Tour”, la gira que la llevará por distintos países de Latinoamérica. Los tickets estarán disponibles a partir del jueves 14 de mayo, a las 13 horas en preventa exclusiva para clientes Banco Macro VISA, mientras que la venta general se habilitará el viernes 15 a la misma hora, siempre a través de www.movistararena.com.ar.

Monumental

María viene de hacer historia tras convertirse en la primera artista mujer argentina en presentarse en el Estadio River Plate, donde realizó dos shows sold out en tiempo récord ante más de 130 mil personas, alcanzando un récord sin precedentes con cuatro estadios completamente agotados.

Lejos de quedarse en ese hito, la artista impulsa ahora una nueva etapa que traslada esa magnitud a una experiencia más cercana, llevando al Movistar Arena y a su gira por Latinoamérica un concepto escénico en formato 360°, pensado para conectar con su público desde todas las perspectivas.

El formato 360° es el corazón de esta propuesta: un escenario central donde la distancia desaparece y todo ocurre en un mismo espacio. Un show pensado para vivirse de más cerca, de forma más directa y compartida, donde el público no sólo observa, sino que forma parte de la escena. Cada ángulo construye una experiencia distinta, convirtiendo a Quimera en algo que no solo se ve, sino que se vive.

Quimera marca una nueva etapa en su universo artístico: un proyecto donde conviven distintas versiones de una misma identidad. A través de sus alter egos —Maite, Jojo, Shanina y Gladys—, la artista expande su narrativa y construye un imaginario propio que atraviesa lo visual, lo estético y lo performático.