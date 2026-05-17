El Gobierno petardea la Marcha Federal Universitaria: “Claramente política”

La ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, rechazaron la Marcha Federal Universitaria de este martes e intentaron bajarle el precio al reclamo, vinculándolo con intereses de la oposición.

“Hay un reclamo genuino de salarios que nosotros lo podemos entender y está dentro del marco de la Constitución que cualquier sindicato puede reclamar una mejora salarial. Pero esta convocatoria está fuertemente influenciada por la política“, analizó Álvarez.

“Si fuera un reclamo puramente universitario, ¿por qué necesitás que actores sociales que no tienen una relación directa estén presentes? No, en las convocatorias te das cuenta de que es claramente política”, fustigó.

Por su parte, Pettovello sostuvo que “es importante la batalla cultural para que la gente entienda que nosotros no estamos en contra de la universidad pública y no queremos cerrar las universidades. Queremos explicárselo a la gente para que pueda tomar una decisión de qué apoyar sin ninguna connotación política y con datos reales”.

Luego dijo que con el objetivo de “desmitificar el monstruo sagrado” de la universidad pública, la titular de la cartera de Capital Humano puso el foco en la necesidad de esclarecer en qué se gasta el dinero.

En ese contexto, el subsecretario de Políticas Universitarias aseguró que la “única ley” que el Gobierno va a cumplir es la Ley de Presupuesto y que la ley vigente —cuyo costo estiman en 1,2 billones de pesos— quedó “abstracta” tras la sanción de la ley de leyes.

“Monstruo sagrado”

“¿Quién no quiere saber en qué se gasta el dinero? Ese es nuestro espíritu, nada más. No ir en contra de la UBA, ni en contra de ninguna universidad pública. Estamos a favor de la educación. Queremos desmitificar ese monstruo sagrado que la gente defiende sin saber, sin saber que pasan cosas que no están bien”, insistió Pettovello.

En igual tesitura, aclaró que “nosotros no tenemos ninguna animosidad contra la universidad pública y todas esas mentiras que se dicen”.

Y Álarez remató: “La consigna de ellos es ‘cumplan la ley’. No se puede cumplir porque es abstracta, quedó derogada al aprobarse el Presupuesto. Cuando vos aprobás una ley presupuestaria previa a la aprobación del Presupuesto, este la deroga de manera implícita, porque no puede haber asignaciones por fuera de eso”.