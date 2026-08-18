Ultimátum universitario: marcha federal en todo el país contra el “ajuste” de Milei

Este martes 12 de mayo de 2026 se llevará a cabo una nueva Marcha Federal Universitaria en respuesta a la crítica situación que atraviesan las casas de estudio nacionales. La movilización tendrá su epicentro en la Ciudad de Buenos Aires con un acto central en Plaza de Mayo a las 17:00, aunque se espera que la jornada de protesta se replique con fuerza en las principales ciudades de toda la Argentina en un claro desafío a la política de ajuste del Gobierno Nacional.

El reclamo por la Ley de Financiamiento

El motivo principal de la convocatoria es exigir al Poder Ejecutivo el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario. Esta normativa fue sancionada por el Congreso de la Nación con el objetivo de garantizar los fondos básicos para el funcionamiento institucional, pero el oficialismo mantiene una resistencia sistemática a aplicarla, lo que ha desatado una crisis presupuestaria sin precedentes en el sector.

La comunidad educativa denunció que la falta de actualización de las partidas afecta gravemente la infraestructura de las facultades y pone en riesgo la investigación científica. En este escenario, la marcha busca visibilizar el deterioro de las condiciones de enseñanza y la necesidad de una respuesta política inmediata ante el desfinanciamiento que asfixia a las instituciones de educación superior.

Crisis salarial y emergencia edilicia

Otro de los ejes centrales del reclamo es la situación de los trabajadores. Estudiantes, docentes y nodocentes de las universidades nacionales se unirán para demandar mejoras salariales que permitan recuperar el poder adquisitivo frente a la inflación. La caída de los sueldos en el ámbito académico es uno de los puntos de mayor tensión entre los gremios y el Ministerio de Capital Humano debido al atraso en las paritarias.

Además de los salarios, la movilización pone el foco en el estado de los edificios y los servicios básicos de las facultades. Muchos decanos han advertido que, sin una actualización de gastos de funcionamiento, el dictado de clases se vuelve inviable en el corto plazo. La convocatoria busca que el Gobierno reconozca la emergencia y libere los recursos ya aprobados legislativamente.

Un reclamo con alcance federal

El alcance de la protesta será estrictamente federal, con movilizaciones masivas confirmadas en puntos estratégicos como Córdoba, Rosario, La Plata y Mendoza. La convocatoria incluye a las principales universidades del país, que buscan enviar un mensaje contundente en defensa de la educación pública. Se anticipan importantes cortes de tránsito en la zona del Congreso de la Nación y Plaza de Mayo durante toda la jornada del martes.