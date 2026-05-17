Carrió: “Acá no hay política, hay manos que se levantan”

La líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, se refirió a la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni y el enfático respaldo presidencial pese a las nuevas pruebas de enriquecimiento ilícito. “La concepción que Milei tiene del poder es que vos podés obtener dinero legítimo de cualquier forma y por cualquier medio, aunque no sea de un modo legal”, disparó ‘Lilita’.

“Durante el kirchnerismo, cuando a mí me acusaron por enriquecimiento, luego de vender un departamento, yo presenté toda la información de una operación que fue en blanco”, recordó la exlegisladora, para luego dar cuenta que “como funcionario tenés la obligación de vindicarte, es decir, demostrarle a la sociedad que lo que están diciendo es falso”.

Consultada por las consecuencias políticas del caso Adorni en la Casa Rosada, la dirigente sostuvo que “acá no hay política”.

Carrió en Solo una vuelta más: corrió de los cuestionamientos a Milei a las críticas al paso del tiempo pic.twitter.com/tKuNtvOzZu — TN - Todo Noticias (@todonoticias) May 12, 2026

“Lo que yo entiendo por política, es decir, el diálogo con el otro, la ilustración, la argumentación... acá no hay nada de eso”, puntualizó Carrió en declaraciones a TN y luego puso de relieve que “siempre que hay legitimidad, hay manos que se levantan. Pero no hay verdadera argumentación”.

Y aludió puntualmente a la reforma de la Ley de Glaciares, pues “con eso quedó claro que acá hay vía libre. A la sociedad actual no le importa si La Pampa va a tener agua en los próximos 20 años”.

Se extingue la clase media

En otro tramo de su alocución, la excandidata presidencial planteó que “en la sociedad argentina hay una clase que disfruta y que con este Gobierno gana, que no creo que llegue al 12 %. Y hay otra clase que está arañando permanecer en la clase media: esos son los que no quieren que nada cambie”.

“Porque como están prendidas de un pincel, no quieren que nada cambie. Por eso le van a tolerar todo a Milei. Pero no es por la cuestión kuka o no kuka. Es porque ellos están al borde de caerse en una clase media baja o pobre”, arremetió.

También dijo ver “un gran crecimiento de lo que está por fuera del Estado. El otro día quise pagar un café con mi tarjeta de débito, pero me dijeron, ‘no, solamente con Mercado Pago’ ¿Qué quiere decir esto? Que hay mucha gente que ni siquiera tiene una cuenta bancaria y no paga impuestos”.

“La economía informal está creciendo a un nivel que yo nunca vi antes. Cuando ves que el 60 % de la población llamada clase media no quiere el débito de un banco es una cuestión muy importante. Porque eso explica la baja recaudación”, añadió.

“Cuando yo le pregunto a las PyMEs si con la reforma laboral van a contratar más empleados, todos me dicen no. Porque ya mantener un comercio hace insostenible a todo el rubro. El Gobierno está encerrado, porque tiene que bajar impuestos, pero si los baja, no es que la gente va a volver a lo formal”, sentenció.