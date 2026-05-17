Romina Del Plá pidió “continuidad” en la lucha universitaria

La diputada nacional del Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad, Romina Del Plá, quien además es docente en la Universidad de Buenos Aires, anticipó que “será masiva” la marcha federal de este martes en defensa de la educación superior.

“En Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, miles de docentes, no docentes y estudiantes reclamaremos la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada e insistida por ambas cámaras del Congreso, y que el Gobierno incumple de forma inconstitucional”, enfatizó la legisladora.

Asimismo, dijo que “es fundamental que se cumpla con esa ley, arrancada con la lucha, porque recompone los salarios de los trabajadores y los presupuestos para el funcionamiento de las Universidades y todas sus dependencias.”

Universidad asfixiada

“La situación de la universidad es desesperante. La enorme mayoría de sus trabajadores cobran salarios por debajo de la línea de la pobreza, luego de una brutal pérdida salarial acumulada de los últimos años, que se profundizó dramáticamente desde el 2024”, sumó Del Plá.

Y advirtió que “frente a este cuadro, más de 10.000 docentes se fueron de las universidades, y también vemos un cuadro importante de deserción estudiantil”.

Sigue la lucha

“Es fundamental que esta movilización tenga continuidad. Tiene que haber un plan de lucha de todos los niveles educativos, para hacerle frente a un Gobierno que además de vaciar las universidades aplica la motosierra en las escuelas de todo el país, eliminando el fondo de compensación salarial, recortando el programa nacional de alfabetización, entre otros ataques a la educación pública”, exclamó la parlamentaria del PO.

Finalmente, aseveró qu “hoy se va a mostrar una enorme fuerza de lucha que debe seguir hasta conquistar todas las reivindicaciones y derrotar a Milei y sus cómplices”.