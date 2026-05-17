Pichetto le exigió al Gobierno cumplir la Ley de Financiamiento: “Es un error estratégico”

Mientras las columnas de estudiantes, docentes y ciudadanos colmaban la Plaza de Mayo y se replicaban en las principales ciudades del país, el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto lanzó una dura advertencia al oficialismo. A través de sus redes sociales, el legislador se alineó con el reclamo de la cuarta marcha federal universitaria y exigió la inmediata ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario, advirtiendo que desmantelar el sistema público es "hipotecar el futuro de la Nación".

La movilidad social bajo amenaza

Para el jefe de la bancada de Encuentro Federal, la postura del Ejecutivo de mantener suspendida la normativa representa un riesgo institucional y social. Miguel Ángel Pichetto remarcó que la universidad pública ha sido históricamente la herramienta de movilidad social ascendente más relevante de la Argentina. En ese sentido, calificó de "error estratégico" el desfinanciamiento en un contexto global donde la competencia se basa en el conocimiento.

El Gobierno debe cumplir la ley que el Congreso votó y ratificó, y garantizar los recursos necesarios para el buen funcionamiento de las universidades públicas. — Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) May 12, 2026

El diputado fue enfático al señalar que, si bien se pueden discutir mecanismos para buscar eficiencia y modernizar el sistema, bajo ninguna circunstancia se debe abandonar el esquema público. Sus declaraciones se dieron en el marco de una jornada donde la exigencia central fue la actualización de los salarios docentes y la garantía de recursos para el funcionamiento de las casas de altos estudios.

Un mensaje directo a la Corte Suprema

Con la disputa judicial instalada tras el recurso extraordinario presentado por el oficialismo, Pichetto puso la mirada sobre el máximo tribunal del país. El legislador recordó que el Congreso de la Nación ya votó y ratificó la ley, por lo que instó a la Corte Suprema a resolver el conflicto con prontitud para asegurar el flujo de fondos que el Gobierno se niega a transferir.

Impacto político de la movilización

La postura de Pichetto refleja la presión legislativa que enfrenta La Libertad Avanza mientras se desarrolla la movilización federal. El diputado sostuvo que el Gobierno debe cumplir con la ley emanada del Poder Legislativo y garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento educativo. La presencia de figuras de peso político en el debate digital, sumada a la masividad en las calles, marca un punto de inflexión en la discusión por el presupuesto universitario y el equilibrio fiscal que pregona la Casa Rosada.