“Vimos a los políticos rondando”: El duro posteo que compartió Milei tras la marcha federal

Minutos después de que la cuarta marcha federal universitaria desconcentrara de Plaza de Mayo, el Gobierno nacional lanzó una fuerte contraofensiva digital. A través de la Oficina de Respuesta Oficial, el Ejecutivo fijó su postura sobre la masiva convocatoria, calificándola como una puesta en escena de la "burocracia política". El posteo, que fue validado y compartido por el presidente Javier Milei en su cuenta de X, apuntó contra la presencia de dirigentes opositores en la manifestación.

La crítica a la "instrumentalización" política

El eje de la réplica oficial se basó en declaraciones de Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias. El funcionario sostuvo que, si bien la defensa de la universidad es una "causa noble", la marcha fue utilizada por sectores ajenos a la academia para fines partidarios. "Los vimos rondando ahí en la plaza: dirigentes políticos, candidatos a presidente, intendentes y sindicalistas", disparó Álvarez, sugiriendo que la oposición buscó capitalizar el malestar estudiantil.

Para el Gobierno, la movilización funcionó como una pantalla para evitar la discusión sobre la transparencia en el uso de los fondos públicos. Según la publicación oficial, detrás del reclamo presupuestario se esconde una dirigencia que "no quiere que se revisen las inconsistencias del gasto universitario", reforzando la idea de que el conflicto no es por falta de recursos, sino por la resistencia a las auditorías.

#UniversidadPúblicaSiempre 🎓 Milei compartió un duro mensaje tras la Marcha Federal Universitaria: “Vimos a los políticos rondando”



El Presidente replicó un posteo oficial donde el Gobierno, vía @AleCiroAlvarez, acusó a la oposición de instrumentar el reclamo universitario para… pic.twitter.com/sV6wV5xO86 — ANDigital (@ANDigitalOK) May 13, 2026

Inconsistencias y el debate por las auditorías

En sintonía con el discurso de la Casa Rosada, Álvarez desestimó las versiones sobre un posible cierre de las casas de altos estudios, calificando esa idea como una "locura". Sin embargo, fue tajante al señalar que el Estado nacional exige poner sobre la mesa las irregularidades detectadas en la administración de las partidas presupuestarias. "Hay muchas inconsistencias que hay que revisar", subrayó el subsecretario en declaraciones radiales que luego fueron replicadas por la oficina de comunicación presidencial.

El respaldo de Javier Milei al posteo de la Oficina de Respuesta Oficial confirma que el Ejecutivo no planea ceder ante la presión de la calle. Por el contrario, la estrategia oficialista se centra en deslegitimar a los actores políticos que acompañaron la marcha —desde el peronismo y la UCR hasta la CGT— vinculándolos con la defensa de privilegios burocráticos dentro de las universidades nacionales.

Un escenario de confrontación abierta

Con esta respuesta, el oficialismo busca cambiar el eje de la discusión pública: pasar del reclamo por el financiamiento educativo a la denuncia por la falta de transparencia. Al enfocarse en los "políticos rondando", el Gobierno intenta desmarcarse del impacto masivo de la marcha, interpretándola como un acto de campaña de la oposición más que como un reclamo social genuino.

La tensión entre las universidades y el Poder Ejecutivo parece haber entrado en una fase de conflicto permanente. Mientras la comunidad académica exige el cumplimiento de la ley para garantizar el funcionamiento de las facultades, el Presidente y sus funcionarios redoblan la apuesta, exigiendo auditorías y denunciando lo que consideran un uso oportunista de la educación pública por parte de la "casta" política.