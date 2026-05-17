Yacobitti destacó la potencia de la marcha universitaria: “Mensaje muy importante”

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, se pronunció “muy contento” por la cuarta Marcha Federal Universitaria, “no sólo en la Capital, sino a lo largo y ancho del país con alrededor de un millón y medio de argentinos movilizados”.

“Ni más ni menos que para decirle al Gobierno que tiene que cumplir con la ley de financiamiento, que lo único que hace es sacar a los profesores y al resto de los trabajadores de la línea de la pobreza, es una ley muy austera”, puntualizó el diputado nacional con mandato cumplido por la Unión Cívica Radical.

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Del mismo modo, dijo que “también es un mensaje muy importante para el Gobierno y la Justicia que tiene que hacer que se cumpla la ley”.

“La Corte tiene que tratarlo y los juzgados del contenciosos admnistrativos tienen que resolver las cuestiones de fondo”, acotó la autoridad académica en diálogo con ANDigital.

¿Qué pasa si la Corte no intercede?

“Si no lo resuelve pronto, el Máximo Tribunal no estará cumpliendo con su función esencial que es trabajar para la independencia de los poderes y tendrán que ser nuevamente los legisladores quienes requieran que se defina”, puntualizó Yacobitti.

También indicó que el Gobierno “no solo no cumple con la ley de financiamiento, si no que no cumple con la ley de presupuesto que el propio Gobierno aprobó”.

#12Mayo 🎓 Emiliano Yacobitti celebró la masividad de la movilización universitaria: “Fue un mensaje muy importante”



El vicerrector de la UBA destacó la Marcha Federal Universitaria y aseguró que la sociedad salió a reclamar que el Gobierno cumpla la ley de financiamiento… pic.twitter.com/PNvQc4P8wW — ANDigital (@ANDigitalOK) May 13, 2026

Finalmente, advirtió que el reclamo de auditoría reiterado sistemáticamente por la Casa Rosada “es una mentira más, el Gobierno completó la auditoría. Están en la Auditoria General de la Nación, en su web y en las páginas de todas las facultades”.

“Tienen que dejar de deslegitimar el reclamo y cumplir la ley para que los docentes puedan seguir enseñando”.