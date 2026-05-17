Ecos de la marcha universitaria: “Hoy la sociedad ve que es por un modelo de país”

El secretario de Políticas Universitarias de la Unión de Trabajadores de la Educación-CTERA, Marcelo Creta, exteriorizó su satisfacción por la cuarta marcha federal universitaria y destacó que “la sociedad volvió a abrazar a la escuela y la universidad pública, con más de un millón y medio de personas que volvieron a manifestarse en todo el país para nada más ni nada menos que pedir el cumplimiento de la Constitución Nacional y las leyes”.

“No solo es defender la universidad pública y su presupuesto, sino aplicar la ley de financiamiento, la ley paritaria, el FONID; es para que este país funcione y tenga un modelo”, enfatizó el referente sindical en diálogo con ANDigital.

En igual tono, sostuvo que “vinimos a denunciar que el Poder Ejecutivo después de dos fallos de la Justicia, en primera y segunda instancia, y de lo establecido por las dos cámaras del Congreso, ha avanzado en producir una ley que solamente repara el gasto inflacionario y así y todo sigue negando su aplicación”.

#12Mayıs2012 🎓 Marcha Federal Universitaria: “La sociedad entiende que es por un modelo de país”



El secretario de Políticas Universitarias de UTE-@cteracta, Marcelo Creta, destacó la masividad de la movilización y aseguró que el conflicto universitario ya excede lo… pic.twitter.com/wg06RLn4dI — ANDigital (@ANDigitalOK) May 13, 2026

“Degenerados sociales”

“En la aplicación del presupuesto dicen que hay déficit fiscal, es mentira, demostramos con los números que es el 0,23 % del PBI. Con solamente el RIGI, la ley de regalías en Tierra del Fuego y la baja a bienes personales y suntuarios representaba un 2,5 % del PBI, eran cinco aumentos universitarios, para el Garrahan, para discapacidad y para las becas de los estudiantes”, contrastó Creta.

Así las cosas, puso de relieve que “hoy la sociedad ve que esto no es solo presupuesto, sino un modelo de país, el derecho social a la educación, el ascenso social de las clases trabajadores y medias, y volvió a abrazar a la educación pública y lo expresó en las calles”.

La “contradicción” de Javier Milei

“El Presidente pone un sesgo ideológico muy grande en esto, no quiere dar el brazo a torcer y entender que la Argentina se levanta con más educación y más trabajo”, contextualizó el secretario de Políticas Universitarias de UTE-CTERA.

CTERA se movilizó en todo el país en la multitudinaria Marcha Federal por la Educación, la Universidad Pública y la Ciencia Nacional con acto central en Plaza de Mayo. 🇦🇷



💙 La Educación Pública se defiende en las calles, desde el nivel inicial hasta la universidad. pic.twitter.com/AqDyUg259a — CTERA (@cteracta) May 13, 2026

En tanto, dijo que Javier Milei “entra en una gran contradicción”, pues “cuando hizo campaña usaba dos modelos: el de Corea del Sur y el de Irlanda, diciendo que eran los modelos a seguir por su desarrollo exponencial”.

“Pero para llegar a eso aumentaron cinco veces el presupuesto en ciencia y tecnología y aquí hace lo contrario” pero “la Argentina está demostrando que quiere otro modelo de país”, concluyó.