Devastación social en el interior bonaerense: vecinos durmiendo en hospitales, trueque y pobreza extrema

Lo que durante meses pareció un problema lejano, limitado a los grandes centros urbanos, terminó golpeando de lleno al corazón del interior bonaerense. La crisis económica empezó a mostrar su cara más brutal en ciudades que históricamente se habían mantenido ordenadas, productivas y con niveles relativamente bajos de conflictividad social. Y Coronel Suárez no es la excepción.

En diálogo exclusivo con ANDigital, el intendente Ricardo Móccero describió una realidad alarmante, marcada por el aumento de la pobreza, el desempleo, la desesperación social y la imposibilidad de cientos de familias de sostener cuestiones básicas como el alquiler, la alimentación o los servicios esenciales.

“Ya hay personas durmiendo en la terminal y hasta en el hospital. Esto en Suárez nunca pasó. Nunca”, lanzó el jefe comunal, con un tono cargado de preocupación.

Según explicó, el deterioro social comenzó a acelerarse tras el cierre de la fábrica de zapatillas que dejó a cientos de familias sin trabajo. Pero aseguró que la situación empeoró drásticamente en los últimos meses.

“Hoy tenemos casi 1.600 personas desocupadas y el problema es que también la gente que tiene trabajo ya no llega a fin de mes”, afirmó.

Móccero relató escenas que, según reconoció, jamás imaginó vivir después de siete mandatos al frente del municipio. “Hay familias que directamente abandonan la vivienda porque no pueden pagar el alquiler. Y ni siquiera pueden retirar los muebles. Dejan todo adentro para cubrir parte de la deuda. Se van con la ropa puesta”, contó.

El intendente también reveló que comenzaron a multiplicarse los casos de vecinos recurriendo nuevamente al trueque para sobrevivir. “Volvimos a ver publicaciones de gente intercambiando cosas en Facebook. Hacía décadas que no se veía algo así”, sostuvo.

La Argentina de Milei

El jefe comunal fue especialmente duro con el Gobierno nacional y responsabilizó directamente al presidente Javier Milei por el agravamiento del cuadro social.

“Está destruyendo la calidad de vida de los argentinos. No solamente destruyó la industria y el empleo. Ahora también le sacan medicamentos a los jubilados, cortan programas alimentarios y dejan abandonada a la gente más vulnerable”, disparó.

Y agregó: “Hay personas con enfermedades terminales que quedaron sin cobertura de medicamentos. Hay chicos con problemas alimentarios. Esto ya dejó de ser una discusión ideológica”.

Móccero advirtió que los municipios comenzaron a absorber demandas que antes atendía Nación, pero reconoció que las comunas también están llegando a un límite financiero.

“Estamos sosteniendo asistencia alimentaria, salud, alquileres y ayuda social como podemos. Pero los recursos se caen todos los meses”, explicó.

En ese contexto, señaló que el municipio debió adelantar incluso el plan de entrega de leña debido a que muchas familias ya no pueden afrontar el pago del gas o de la electricidad.

“Antes arrancábamos en pleno invierno. Ahora empezamos en abril porque la gente no puede calefaccionarse”, indicó.

Salud colapsada

El intendente también se mostró preocupado por la situación de los hospitales públicos y aseguró que el sistema sanitario comenzó a recibir una presión cada vez más fuerte tras la pérdida de coberturas privadas y obras sociales.

“La gente se quedó sin empleo, perdió la obra social y termina recurriendo al hospital municipal. Y encima hay personas que empiezan a dormir ahí porque no tienen dónde ir”, lamentó.

Bomba de tiempo

Durante la entrevista, Móccero sostuvo que el clima social “es cada vez más delicado” y aseguró que existe un fuerte malestar silencioso en gran parte de la población.

“La gente está cansada, angustiada y golpeada. Y lo peor es que muchos todavía no dicen nada públicamente porque sienten miedo o resignación”, expresó.

Además, cuestionó con dureza al entorno mediático del presidente y acusó a periodistas nacionales de “callarse” frente a los destratos y agresiones del mandatario.

“No se puede naturalizar el maltrato permanente hacia la sociedad. Nunca vimos un nivel de agresividad así desde el poder”, afirmó.

La situación en PBA

En otro tramo de la entrevista, el alcalde se refirió a la situación financiera de la provincia de Buenos Aires y aseguró que los municipios están siendo afectados por la caída de la coparticipación y la falta de fondos nacionales.

“Tenemos una proyección de pérdida de miles de millones de pesos y muchos intendentes ya están preocupados por cómo pagar aguinaldos”, alertó.

Pese al complejo escenario, ratificó su respaldo político al gobernador Axel Kicillof y al Movimiento Derecho al Futuro, espacio que impulsa dentro del peronismo bonaerense.

“Axel está permanentemente buscando herramientas para sostener a los municipios y ayudar a la gente. Es un dirigente que escucha y está presente”, destacó.

Finalmente, Móccero dejó una definición que expone el nivel de preocupación que atraviesa a muchos intendentes del interior bonaerense.

“Así no se puede seguir mucho tiempo más. La provincia sola no va a poder contener esta situación eternamente. Estamos tocando fondo”, concluyó.