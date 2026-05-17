Diego Torres inaugura Noches Capitales 2026 en La Plata

Luego de haber transitado una edición deslumbrante en 2025, Noches Capitales anuncia su edición 2026 en el Hipódromo de La Plata con nuevos artistas que darán vida a un ciclo que ya es parte de la vida de muchos. Ahora, con toda la expectativa, se irán descubriendo quienes formarán parte de esta nueva etapa a pura música.

Después de siete años, Diego Torres vuelve a la ciudad de las diagonales para reencontrarse con su público en el ciclo Noches Capitales. El sábado 19 de septiembre es la fecha confirmada para este show inolvidable bajo la luna platense.

La venta general se habilita este miércoles 13 de mayo a las 13 horas con todos los medios de pago y cuatro cuotas sin interés con Banco Provincia, a través de Livepass.

En su última edición, Noches Capitales vibró junto a 10 artistas consagrados durante 11 fechas inolvidables, conformando una de las grillas más explosivas del 2025 que seguramente doblará la apuesta este año, celebrando a cielo abierto la música argentina junto a multitudes.

Diego Torres, un consagrado

Es uno de los artistas más queridos de América Latina y un clásico indiscutido de la música Argentina, es el Clásico de los Clásicos, con canciones que atraviesan la vida de toda una generación.

En el 2024 se encontró presentando su álbum Mejor que ayer además de repasar los clásicos que lo convirtieron en la estrella internacional que es hoy.

Sus shows repasan un recorrido por toda su discografía, que ratifica el lugar consagratorio que ocupa la historia de nuestra música.

Con más de treinta años de carrera e incontables éxitos, al artista argentino lo une una relación única con sus seguidores a lo largo de historia.

Sus shows son a puro hits, energía. carisma y emoción. Diego comparte el escenario junto a su gran banda que lo acompaña desde hace muchos años.

Además “Mejor que ayer”, el sencillo que dió nombre a ese disco, se consagra entre los hits más emblemáticos del cantante y es una de las canciones más escuchadas de este año, llegando a los primeros puestos en los rankings de las radios de Argentina, la región y alcanzando también el #1 en las radios de México.

Diego Torres es un artista que desde sus inicios, compone canciones que se convierten en clásicos, que tocan el corazón de multitudes y sus shows en momentos inolvidables en los que distintas generaciones se unen en un mismo sentimiento.

El multifacético y prolífico autor de hits como “Color esperanza”, “Penélope”, “Tratar de estar mejor”, “Guapa” y “Un poquito” es una de las voces más reconocidas y queridas que ha dado Argentina, con reconocimiento en el mundo entero y fans de todas las edades.

Es que Diego Torres sigue siendo un incansable innovador como lo fue desde el comienzo de su carrera, que incluye incursiones en los géneros más diversos y colaboraciones con grandes figuras del panorama internacional como Juan Luis Guerra, Rubén Blades, Julieta Venegas y Carlos Vives.

Durante 2025, Diego llevó adelante una gran gira por España y toda Latinoamérica con su tour Mejor que ayer, reuniendo generaciones y consolidando una de las etapas más exitosas de su carrera. Además de lanzar su último trabajo Mi Norte & Mi Sur.

En el 2026 completarán diez noches en el Movistar Arena de Buenos Aires, además de una gira mundial que lo llevará por varias ciudades de España, México, Perú, Uruguay, Puerto Rico y Estados Unidos.

Noches Capitales

Es desde el 2024 un verdadero ritual musical que enciende el Hipódromo de La Plata, transformado para la ocasión en una sala a cielo abierto dedicada a la experiencia sonora.

Su cartelera reunió a grandes referentes como Los Fabulosos Cadillacs, YSY A, Abel Pintos, Peces Raros, Miranda!, Andrés Calamaro, Guasones, Wos, Cuarteto de Nos, Dillom, Peces Raros, Ca7riel & Paco Amoroso, Él Mató a un Policía Motorizado, y Cruzando el Charco, entre otros.

El recinto, con su impronta histórica y su entorno abierto, es escenario de una comunión musical que reivindicó a la ciudad y su patrimonio como territorio vivo para la creación colectiva.

Ubicado sobre avenida 44 y calle 115, el icónico Hipódromo vuelve a perfilarse como el escenario ideal para disfrutar de noches especiales, junto a grandes artistas, nuevos talentos y un público que comparte la experiencia entre amigos o en familia.

La propuesta se completa con comodidades de primer nivel: estacionamiento propio, una amplia y diversa oferta gastronómica con sello local, un sector VIP con vista preferencial y activaciones artísticas que acompañan cada jornada entre show y show.