Conmoción en Rosario: Cayó de un cuarto piso y sobrevivió al impactar con un patrullero

Un impactante episodio ocurrió en Rosario, donde un hombre cayó desde el balcón de un cuarto piso y sobrevivió de milagro tras impactar contra el capot de un patrullero policial en un hecho registrado en la zona de las calles Dorrego y Tucumán, y que generó profunda conmoción entre vecinos, quienes en un primer momento pensaron que se trataba de una escena vinculada a un intento de robo o una fuga extrema; sin embargo, la investigación tomó otro rumbo.

El hombre cayó desde varios metros de altura, los que existen entre el llano y el cuarto piso, y terminó impactando sobre un móvil policial que se encontraba estacionado en el lugar, lo que amortiguó el golpe y en definitiva evitó un desenlace fatal.

Tras el hecho, personal de emergencias trabajó rápidamente en la zona y trasladó al herido a un centro de salud, donde fue asistido y permanece fuera de peligro.

#milagro 😱 Rosario: cayó desde un cuarto piso y sobrevivió



Un hombre impactó contra el capot de un patrullero tras caer desde un edificio, y ahora investigan si hubo consumo problemático detrás del hecho.



📌 Sobrevivió tras una caída impactante

📌 Fue trasladado y está fuera… pic.twitter.com/kbbv75Cwcu — ANDigital (@ANDigitalOK) May 13, 2026

La principal hipótesis: consumo problemático

Con el avance de la investigación, las autoridades comenzaron a descartar la hipótesis de un intento de fuga posterior a la comisión de un hecho delictivo, ya que el joven es vecino del lugar, y pusieron el foco en una posible situación de consumo problemático.

Según trascendió, el hombre se encontraba en el departamento antes de la caída y no hay indicios firmes de que haya estado escapando de la Policía, tras participar de un robo, ni que haya estado vinculado a algún incidente producto de haber ejercido violencia de género con su pareja.

En ese contexto, la Justicia busca determinar si el episodio estuvo vinculado a un cuadro de alteración o consumo de sustancias, lo que podría haber desencadenado la caída.

Investigación en curso

La causa quedó en manos de la fiscal Mariana Prunotto, titular de la Unidad de Siniestros Viales y Homicidios Culposos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario, que intenta reconstruir con precisión qué ocurrió en los momentos previos al hecho, sucedido este martes alrededor de las 14.30 horas.

Para eso se analizan testimonios de vecinos, cámaras de seguridad y el estado del hombre al momento de ser asistido.

El caso generó fuerte impacto, no solo por la espectacularidad de la caída, sino también por el trasfondo que podría estar relacionado con problemáticas de consumo, una situación que preocupa cada vez más en distintas ciudades del país.

