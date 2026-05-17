Lapidario diagnóstico de una diputada del Partido Obrero: “El peronismo está postrado”

La diputada porteña del Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad, Vanina Biasi, hizo un duro análisis sobre la situación económica, social y política del país, además de referirse a su experiencia personal durante la campaña electoral de 2025.

“Fue una campaña dura y orquestada. Recibía todos los días alguna denuncia por antisemitismo. Milito hace 33 años, trabajo en la problemática de los derechos humanos y no tengo nada que ver con esa acusación. Al final la pude disfrutar, pero fue doloroso y agobiante”, reconoció en diálogo con Alejandro Kim en su visita a los estudios de Laberinto Stream.

La legisladora también habló sobre el deterioro de la industria textil y las condiciones laborales en el sector. “Milité la causa de la trata de personas en la Ciudad de Buenos Aires. Nuestra industria estuvo atravesada por el maltrato. No desapareció del todo la realización de prendas en Argentina, pero era una industria muy importante en la Ciudad y no se la cuidó”, puntualizó.

En materia económica, dijo estar “a favor de la planificación económica. Podemos fabricar nosotros, pero no quiero mirar para otro lado respecto de cómo se hace”.

“En Argentina tenemos un gran problema que es la falta de trabajo, el trabajo precarizado y el trabajo sin derechos”, alertó Biasi.

En cuanto a la situación educativa y salarial, fue categórica: “Estuve en la marcha en defensa de la universidad pública. Un docente de la UBA gana 300 mil pesos mensuales con quince años de antigüedad”.

Capitalismo agotado

“El capitalismo no tiene nada más para darle a este mundo. Yo quiero un Estado obrero, que responda a los intereses de esa clase social. La única salida es la socialización de los medios de producción”, arengó la parlamentaria de CABA en otro pasaje de la entrevista en el programa Ying Yang.

Asimismo, reclamó la nacionalización del comercio exterior y de la banca privada, pues “ningún país va a ser soberano si no maneja las exportaciones. La Argentina no tiene control del comercio exterior”.

Críticas al PJ

Sobre el escenario político nacional, apuntó contra distintos sectores del peronismo: “Desde (Juan) Grabois hasta (Miguel Ángel) Pichetto, el peronismo está postrado frente al imperialismo estadounidense. Hay que plantarse frente a los intereses capitalistas que están detrás de Javier Milei”.

