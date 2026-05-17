Bullrich comenzó su campaña en CABA: pisoteó a Adorni y apuntó contra Jorge Macri

La jefa del bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, comenzó precozmente su campaña para la jefatura de Gobierno porteño, al publicar un video en tono proselitista. A través de la pieza audiovisual, la exministra de Seguridad afirmó que en materia de transporte subterráneo “nos pasaron por arriba”.

#Elecciones2027 🗳 Bullrich salió a jugar en CABA: pisoteó a Adorni y apuntó contra Jorge Macri



La senadora libertaria lanzó un spot con fuerte tono electoral y cuestionó la gestión porteña por el estado del subte.



📌 Comparó a Buenos Aires con Santiago de Chile

📌 Criticó la… pic.twitter.com/o3CglL8gMP — ANDigital (@ANDigitalOK) May 13, 2026

“Buenos Aires fue la primera ciudad de Latinoamérica en tener subte, allá por 1913. Y 113 años después, ni siquiera estamos entre las primeras ciudades de la región en extensión y conexión”, advirtió.

“La semana pasada, cuando estuve en Santiago de Chile, vi el nivel de inversión que hicieron para conectar la ciudad y mejorarle la vida a la gente. Y solo en 50 años”, acotó Bullrich y exclamó: “Acá, en cambio, seguimos discutiendo parches”.

Muy buen encuentro con el Alcalde de Santiago de Chile, Mario Desbordes, donde coincidimos que el orden, la seguridad y la gestión eficiente son la base obligatoria de una Ciudad que crece.



Con reglas claras y una ciudad bien integrada, conectada y administrada, se genera el… pic.twitter.com/mT7D4WP0MX — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) May 4, 2026

En lo que se leyó como una crítica frontal a la administración de Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires, y un aprovechamiento del nocaut técnico de quien parecía ser número puesto para competir por el sillón de calle Uspallata el año que viene, Manuel Adorni, investigado por enriquecimento ilícito, Bullrich dio cuenta que “un servicio que funciona mal, líneas que no conectan y una Ciudad donde moverse de punta a punta es cada vez más complicado”.

“Mientras otras capitales avanzaron, Buenos Aires perdió el ritmo”, sentenció la titular de la bancada violeta en la Cámara alta.

