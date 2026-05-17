Jorge Macri le contestó a Patricia Bullrich tras la polémica por el subte: “Volvió a ser una prioridad”

Luego de que la senadora nacional por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, planteara críticas sobre el estado de la red de Subte de Buenos Aires en comparación con la de Santiago de Chile, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, utilizó sus redes sociales para responder a sus inquietudes. En un tono de diálogo técnico, el mandatario porteño validó los señalamientos de la legisladora sobre el atraso histórico del servicio y enumeró las acciones que su administración está llevando adelante para revertir la situación.

"Hola Senadora, no podemos estar más de acuerdo con el diagnóstico. Durante muchos años el Subte quedó relegado mientras otras capitales de la región avanzaban. Por eso nosotros diagnosticamos y hacemos!", expresó Jorge Macri. El mensaje buscó dar cuenta de que la problemática planteada por Bullrich forma parte de la agenda de prioridades del Gobierno de la Ciudad desde el inicio de la gestión actual.

Plan de inversión y nueva Línea F

Para dar respuesta a los cuestionamientos sobre la falta de conexión, Macri destacó un hito esperado por los usuarios: "Ya licitamos la Línea F, la primera en 25 años". Esta obra es estratégica para el esquema de transporte, ya que busca mejorar la transversalidad de la red porteña. Además, el jefe de Gobierno brindó detalles sobre la renovación del parque móvil, confirmando la compra de 174 coches nuevos para la Línea B y otros 50 para las líneas A y C.

Hola Senadora, no podemos estar más de acuerdo con el diagnóstico. Durante muchos años el Subte quedó relegado mientras otras capitales de la región avanzaban. Por eso nosotros diagnosticamos y hacemos!



- Ya licitamos la Línea F, la primera en 25 años.



- Ya compramos 174… https://t.co/VLQvdVvcUt — Jorge Macri (@jorgemacri) May 13, 2026

Sobre la situación de las formaciones, el mandatario fue contundente al referirse al estado en que se encontraba la flota al momento de asumir. En ese sentido, subrayó que todas las unidades adquiridas son 0KM, con el objetivo de elevar el estándar de calidad y seguridad para los miles de pasajeros que utilizan el servicio diariamente.

Modernización y medios de pago

Otro de los puntos de la respuesta de Jorge Macri se centró en la experiencia del usuario y la tecnología aplicada al transporte. Destacó que la Ciudad fue de las primeras en el mundo en implementar el sistema de multipago en el Subte. "Antes eras rehén de la SUBE, hoy tenés libertad para pagar como quieras", manifestó el mandatario, vinculando la mejora en la autonomía del pasajero con los avances en infraestructura digital.

Asimismo, el jefe de Gobierno abordó el problema de las escaleras mecánicas, un reclamo recurrente entre los vecinos. Calificó como "una vergüenza" el estado de gran parte de este equipamiento, mencionando que existen unidades con más de 70 años de antigüedad. Al respecto, informó que ya se encuentra en marcha una licitación para renovar 77 de estas escaleras y que se están interviniendo más de 30 estaciones para renovarlas a nuevo.

Hacia un nuevo etandarte en el transporte

La respuesta del jefe de Gobierno a la senadora de La Libertad Avanza concluyó reconociendo que, si bien el camino por recorrer es largo, el cambio de tendencia ya es una realidad en su gestión. La interacción dejó en claro que la eficiencia del transporte público es un tema central en la discusión política actual entre el PRO y sus aliados.

"El diagnóstico era claro: había mucho por hacer. Falta, sí. Pero si hay algo que te puedo asegurar es que para nosotros el subte volvió a ser una prioridad", finalizó Jorge Macri, ratificando su compromiso con la modernización de la red de transporte más importante de la Ciudad de Buenos Aires.