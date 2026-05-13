Imputaron al hermano de Adorni por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

La Justicia Federal dio un paso clave este miércoles 13 de mayo en una causa que sacude el entorno directo de la Casa Rosada. El fiscal Guillermo Marijuán imputó formalmente a Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete y actual diputado de la provincia de Buenos Aires, bajo los cargos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El expediente, que recayó en el juzgado de Daniel Rafecas, surge tras una denuncia de la legisladora nacional Marcela Pagano.

La acusación pone la lupa sobre el vertiginoso ascenso patrimonial y político del imputado. Francisco Adorni ingresó a la gestión pública como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y luego presidió el Instituto de Ayuda Financiera para militares (IAF). En las últimas elecciones de 2025, logró una banca como diputado provincial por La Libertad Avanza representando a la Octava Sección.

Inconsistencias patrimoniales y créditos bajo la lupa

El eje de la investigación impulsada por Marijuán se basa en las declaraciones juradas presentadas por el legislador. Según la denuncia, Francisco Adorni habría duplicado su patrimonio en apenas un año, pasando de declarar poco más de $40 millones a finales de 2023 a superar los $80 millones en 2024.

Uno de los puntos más llamativos para la fiscalía es la cancelación de un crédito por $60 millones, el cual habría sido pagado en su totalidad en un plazo de solo 12 meses. Ante la sospecha de que estos fondos no guarden relación con sus ingresos formales, el fiscal solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario, además de medidas para rastrear viajes y bienes a su nombre.

#AdorniGate 💸 Causa Adorni: otro testigo habló de pagos en efectivo por USD 21 mil para alquilar una casa



La investigación suma nuevas declaraciones sobre presuntos movimientos de dinero vinculados al entorno del jefe de Gabinete.



📌 Un testigo confirmó pagos en dólares en… pic.twitter.com/RgU37wBwwe — ANDigital (@ANDigitalOK) May 13, 2026

Un nuevo frente judicial para la familia Adorni

La imputación de Francisco ocurre en un momento crítico, ya que su hermano, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, también se encuentra bajo investigación en Comodoro Py. En esa otra causa, liderada por el fiscal Gerardo Pollicita, se analizan presuntas propiedades no declaradas, el uso de dólares en efectivo para alquileres en countries y posibles omisiones en sus presentaciones patrimoniales oficiales.

Con esta decisión judicial, la administración nacional enfrenta un escenario complejo donde dos de sus figuras vinculadas al núcleo de poder son investigadas simultáneamente por la evolución de sus activos. La Justicia buscará ahora determinar si el incremento del capital de Francisco Adorni y el pago del préstamo millonario cuentan con un respaldo legal o si, por el contrario, forman parte de una maniobra de lavado de dinero.