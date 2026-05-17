Causa Adorni: otro testigo confirmó pagos por USD 21.000 en efectivo para alquilar una casa

La investigación judicial que encabeza el fiscal Gerardo Pollicita contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó este miércoles 13 de mayo una prueba testimonial de alto impacto. En los tribunales de Comodoro Py, un nuevo testigo ratificó que el funcionario nacional desembolsó más de USD 21.000 en efectivo para costear su vivienda temporal en el country Indio Cuá.

José Luis Rodríguez, dueño de la propiedad donde residió el funcionario, brindó detalles precisos sobre la operatoria. Según su declaración, los pagos en moneda extranjera se realizaron "en mano" mientras Adorni supervisaba la remodelación integral de su propiedad definitiva en el mismo barrio privado. Este aporte de otro testigo refuerza la hipótesis de un manejo de grandes sumas de dólares por fuera del sistema financiero.

#Investigación💰Adorni en la mira



💵 Refacciones en su casa del country por US$ 245.000



🧾 El contratista dijo que cobró en efectivo



❌ Sin factura



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El desglose de los pagos bajo la lupa

Rodríguez explicó ante la Justicia que el acuerdo de locación se extendió por 18 meses. El primer tramo se pactó en octubre de 2023, antes de que Adorni asumiera como funcionario público, por una suma de USD 5.600. Posteriormente, se inició un segundo contrato por 13 meses por un valor de USD 13.000.

Finalmente, el testigo detalló que existió una prórroga de palabra de tres meses por la cual el funcionario abonó otros USD 2.400. La sumatoria total de los USD 21.000 en efectivo es lo que ahora la Justicia busca contrastar con los ingresos declarados por el jefe de Gabinete en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción.

La concordancia con el testimonio de Matías Tabar

La declaración de Rodríguez es considerada "clave" por los investigadores, ya que coincide con los tiempos y métodos descriptos por el contratista Matías Tabar. Semanas atrás, el constructor de la vivienda de Adorni afirmó haber recibido USD 245.000 en efectivo para realizar obras de lujo que incluyeron una pileta con cascada.

Para la fiscalía, la aparición de este segundo testimonio que confirma el uso de dólares físicos para gastos de vivienda y construcción debilita la postura del entorno de Adorni, que sostiene que todos los movimientos están debidamente registrados.

Mientras la defensa de Manuel Adorni asegura que podrá justificar el origen de cada dólar, el avance de la causa en Comodoro Py y la confirmación de pagos por USD 21.000 en efectivo marcan un punto de inflexión en la instrucción judicial que mantiene en vilo al Gobierno nacional.