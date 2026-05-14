Patricia Bullrich volvió a presionar a Manuel Adorni: exigió que presente su declaración jurada

La interna en el núcleo de poder del Gobierno nacional sumó un nuevo capítulo de fricción este miércoles. La senadora nacional por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, reiteró públicamente su pedido para que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presente de manera urgente su declaración jurada de bienes ante la Justicia y la sociedad.

El reclamo de la legisladora se produce en un contexto de alta sensibilidad para el vocero presidencial, quien es objeto de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. La causa analiza la adquisición de propiedades, pagos de miles de dólares en efectivo y diversos viajes al exterior que, según la denuncia original, resultarían inconsistentes con los ingresos declarados por el funcionario hasta la fecha.

"Ya lo dije. Con una vez alcanza, mi posición fue clara", sostuvo Bullrich ante la consulta de la prensa. La senadora subrayó que en este momento es "el propio jefe de Gabinete quien debe estar analizando y trabajando sobre su situación patrimonial". Según su visión, la aclaración de estos puntos es fundamental tanto para el propio Adorni como para la figura del presidente Javier Milei.

#adornigate 🔥💸 Bullrich volvió a presionar a Adorni: le exigió que muestre su declaración jurada



La senadora libertaria endureció su postura y reclamó públicamente que el jefe de Gabinete presente documentación para despejar sospechas.



📌 Le pidió “transparencia total” a… pic.twitter.com/k5p2PrMI2u — ANDigital (@ANDigitalOK) May 14, 2026

El ultimátum de Bullrich y la respuesta de Milei

Con estas declaraciones, Bullrich ratificó el ultimátum que le había lanzado al funcionario la semana pasada. Sin embargo, esta postura frontal de la senadora generó un fuerte malestar en el Poder Ejecutivo. Durante la última reunión de Gabinete, el presidente Javier Milei cerró filas detrás de su colaborador de mayor confianza y lanzó una advertencia categórica hacia el interior de su estructura política.

"Prefiero perder las elecciones a echar a alguien que no lo merece", habría sido la frase determinante de Milei para desactivar los cuestionamientos internos. El mandatario realizó una defensa férrea de la integridad de Adorni, marcando una clara diferencia de criterio con la senadora nacional, quien insiste en que el caso debe resolverse con celeridad para evitar un desgaste innecesario en la imagen gubernamental.

La Justicia pone la lupa en el patrimonio

Mientras el conflicto político escala, la causa judicial en Comodoro Py continúa recolectando pruebas. El fiscal federal Gerardo Pollicita busca determinar si existe un desfasaje real entre el nivel de vida del funcionario y sus presentaciones oficiales ante la Oficina Anticorrupción. El foco de los investigadores está puesto en los movimientos de dinero en efectivo y en bienes que no habrían sido registrados debidamente en las declaraciones juradas previas.

La insistencia de Patricia Bullrich pone de manifiesto una grieta en la estrategia oficialista frente a las denuncias de corrupción. Mientras el Presidente prioriza la lealtad política, un sector del oficialismo reclama señales de transparencia para evitar que el escándalo patrimonial de Manuel Adorni siga afectando al Gobierno.