Otro aumento en el precio de los combustibles

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, anunció un aumento del 1 % en el precio de los combustibles desde el primer minuto de este miércoles, al tiempo que confirmó que la petrolera estatal continuará aplicando el sistema de “buffer de precios” por hasta 45 días adicionales.

Esto quiere decir que no habrá sobresaltos en los precios de la nafta por la crisis internacional producto de la guerra en Irán.

A partir del jueves 14 de mayo, @YPFoficial ajustará el precio de los combustibles en un 1% tras un análisis detallado de las condiciones del mercado y las variables de oferta y demanda.



De igual manera, continuaremos aplicando el sistema de “buffer de precios” por hasta 45 días… pic.twitter.com/EHdzW9fgLR — Horacio Marín (@HoracioMarin_ok) May 13, 2026

“YPF ajustará el precio de los combustibles en un 1 % tras un análisis detallado de las condiciones del mercado y las variables de oferta y demanda”, expresó el directivo a través de un posteo en redes sociales.

Presión inflacionaria

Vale consignar que este nuevo retoque en las pizarras llega en una semana sensible para el Gobierno nacional, que aguarda el dato de inflación de abril y monitorea especialmente el comportamiento de los precios regulados.

En marzo, el incremento del 25 % en naftas y gasoil tuvo un fuerte impacto en el IPC, mientras que para abril las consultoras privadas prevén una desaceleración respecto del 3,4 % registrado el mes anterior.

El “buffer de precios”

Además, Horacio Marín aseguró que la petrolera mantendrá el esquema de contención aplicado en los últimos meses para evitar aumentos bruscos en los surtidores.

“Continuaremos aplicando el sistema de ‘buffer de precios’ por hasta 45 días adicionales, con el propósito de no trasladar sobresaltos en el surtidor”, sostuvo el ejecutivo.

Según explicó, durante ese período la empresa no trasladará “fluctuaciones bruscas” del valor internacional del petróleo y luego compensará el ingreso diferido mediante una cuenta especial una vez que finalice el conflicto en Medio Oriente.

La continuidad de esta estrategia también apunta a evitar movimientos abruptos en los precios en medio del intento del Gobierno por sostener la desaceleración inflacionaria. A comienzos de mayo, además, el Ejecutivo aplicó una actualización del 0,5 % en los impuestos a los combustibles.