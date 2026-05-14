Tras la masiva marcha, la UBA solicitó a la Corte que se expida sobre la Ley de Financiamiento

La Universidad de Buenos Aires, a través de una resolución de su Consejo Superior, solicitó a la Corte Suprema de Justicia que se expida a la mayor brevedad posible para garantizar la plena vigencia de la Ley Nº 27.795 y la protección efectiva del sistema universitario público argentino. Además, expresó el más profundo agradecimiento y reconocimiento a toda la sociedad argentina que acompañó la cuarta Marcha Federal Universitaria.

Incumplimiento del Gobierno

Autoridades de la UBA solicitaron, mediante resolución del Consejo Superior, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expida lo antes posible acerca de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario para “garantizar la plena vigencia de la Ley Nº 27.795 y la protección efectiva del sistema universitario público argentino”.

Asimismo, agradeció a toda la sociedad argentina que acompañó la cuarta Marcha Federal Universitaria realizada el pasado 12 de mayo y reafirmó “el compromiso de esta Universidad con la defensa del sistema universitario público argentino, sus valores históricos y la plena vigencia del derecho a la educación superior pública, gratuita, inclusiva y de excelencia académica”.

La letra de la resolución

Las autoridades académicas exigen al Poder Ejecutivo Nacional la implementación inmediata y el efectivo cumplimiento de la Ley, “a fin de garantizar el normal desarrollo de las funciones de docencia, investigación, extensión y asistencia a la salud que llevan adelante las Universidades Nacionales” y piden al juez de primera instancia que, en el marco de la causa judicial vinculada al cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario, se expida sobre la cuestión de fondo, para garantizar la plena vigencia de la norma.

En los considerandos de la resolución, las autoridades destacan “la masiva participación registrada a lo largo y a lo ancho del país”, lo que “evidenció nuevamente el amplio consenso social existente en torno a la defensa de la universidad pública y a los valores que representa nuestra educación superior estatal”.

Además, reafirman “Que la educación pública universitaria constituye un orgullo de la sociedad argentina que reconoce a las universidades nacionales como instituciones fundamentales para el desarrollo científico, cultural, social y productivo del país, destacando especialmente su compromiso con la enseñanza, la investigación, la extensión universitaria y las tareas asistenciales vinculadas a la salud”.