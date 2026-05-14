Pablo Moyano pidió dejar el “puterío” de lado: “Axel es el peronismo que queremos”

El secretario general del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, dejó definiciones hacia dentro del peronismo, en un contexto donde el tema de las eventuales candidaturas empieza a tallar con fuerza. “Habrá que preguntarle al candidato por el indulto a Cristina Kirchner. Si yo fuera Presidente indultaría a Cristina”, introdujo, para luego ser tajante en cuanto a los nombres en danza: “El candidato que más me entusiasma hoy es Axel Kicillof”.

Y justamente sobre la figura del gobernador bonaerense, recalcó: “Axel hoy se la está bancando, está siempre en la calle, ese es el peronismo que queremos. Yo no veo otros compañeros del peronismo movilizándose y acompañando”.

“Hay que dejar de lado las peleas internas, es todo un puterío. Hay que dejar los egos y los personalismos. Y plantear un proyecto de país que hoy lo representa Axel”, insistió Moyano en declaraciones al programa Demasiada Presión de Gelatina.

En el diálogo con la periodista Florencia Halfon también hizo votos para que “algún día un trabajador o trabajadora pueda conducir el destino del país”.

“En el peronismo está todo mezclado, los egos, los personalismos, nos tenemos que dejamos de joder con que Axel, Maximo, Cristina. Tienen que sentarse en una mesa a decir ‘viejo dejemos de lado las diferencias y pensemos a futuro’, si no va a ganar otro personaje como este”, acotó al aludir a Javier Milei.

Una gran PASO

Del mismo modo, sostuvo que “tiene que haber un gran debate entre todos los dirigentes del peronismo. Debería haber una gran PASO dentro del peronismo y elegir al mejor candidato para el 2027”

“Si quieren ser candidatos, que se saquen las caretas. Si representa los intereses del peronismo, iremos detrás de él o ella”, sumó.

“Vayamos a una gran PASO. Si vamos a ir todos divididos, se juntan todos los gorilas del otro lado y nos va a pasar lo mismo que en la elección anterior”, insistió.

Gobernadores traidores

Por otra parte, Moyano advirtió que “la reforma laboral se aprobó por la traición de los gobernadores peronistas”.

“Los gobernadores peronistas hablan en nombre de Perón y de Evita para llegar al poder y después cagan a los trabajadores”, lamentó.

"Esa ley se aprobó por la traición de los gobernadores peronistas, los empresarios están agrandados con la reforma. Le echan la culpa a la CGT pero ¿Qué hizo el peronismo? Hay que dejarse de joder y tener un gran debate o una gran PASO".@pablomoyano_ok en Demasiada Presión. pic.twitter.com/blaAC3Hqat — Gelatina (@somosgelatina) May 14, 2026

También consignó que “la Justicia ahora cagó a los trabajadores y ahora lo único que nos quedó es la calle. La CGT tiene que profundizar en un plan de lucha”.

“Hay que estar en la calle, no queda otra. El gobierno permanentemente redobla la apuesta. Los empresarios están agrandados por la reforma laboral: ‘van a tener que pedir permiso para hacer asamblea’”, fustigó

El rol de la CGT

En cuanto al accionar de la central obrera, manifestó que “La CGT tiene que profundizar un plan de lucha. Tiene que haber una reacción mayor de los compañeros que hoy están en la CGT”.

“El peronismo también falló. Al no haber una conducción política del PJ nacional, ¿qué hicieron para contener a los gobernadores que nos traicionaron? Si no le echamos siempre la culpa a la CGT ¿qué hizo el peronismo? La falta de conducción provincial y nacional produjo que muchos senadores hayan votado esa reforma laboral en contra de la gente”, arremetió.

Finalmente, reflexionó: “Todos sabíamos que la presión que ejerce el gobierno y los medios de comunicación ha llevado a que los jueces y fiscales le den la razón al gobierno. Ojalá que sea pronto la resolución de la Corte Suprema. Le pedimos que falle a favor de los trabajadores”.

