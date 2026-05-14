El Gobierno lanza la licitación de AySA: venderán el 90 % de las acciones para que pase a manos privadas

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este jueves un paso decisivo en la agenda de reformas del Poder Ejecutivo: el lanzamiento de la licitación pública para la venta del 90 % de las acciones de AySA (Agua y Saneamientos Argentinos S.A.). A través de sus redes sociales, el titular del Palacio de Hacienda confirmó que los pliegos oficiales se publicarán este viernes 15 de mayo en el Boletín Oficial, marcando el inicio formal del proceso de privatización de una de las mayores operadoras de saneamiento de América Latina.

Según explicó el funcionario, el objetivo central de la medida es el traspaso de la gestión a manos de un privado que cuente con el respaldo necesario para modernizar la compañía. “La incorporación de un operador estratégico con capacidad técnica, financiera y operativa permitirá impulsar nuevas y mejores inversiones, expandir la red y mejorar la calidad del servicio para millones de argentinos”, detalló Luis Caputo respecto a los fundamentos del proyecto.

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Mañana se publicarán en el Boletín Oficial los pliegos de la licitación de AySA para avanzar con la venta del 90% de las acciones de la empresa que hoy están en manos del Estado Nacional.



La incorporación de un operador estratégico con capacidad técnica,… — totocaputo (@LuisCaputoAR) May 14, 2026

El fin de las empresas públicas

La decisión se enmarca en el plan de reestructuración del Estado que impulsa la actual administración nacional. En ese sentido, el ministro de Economía fue tajante al definir el nuevo rumbo que pretenden imprimirle a la gestión de los servicios públicos. “Seguimos avanzando en un modelo donde el Estado deja de utilizar empresas públicas como cajas políticas para concentrarse en garantizar reglas claras, promover la competencia y generar condiciones para la inversión y el crecimiento”, sostuvo el titular de Hacienda.

Bajo la premisa de “Más inversión privada y mejores servicios para los argentinos”, el Gobierno Nacional apuesta a que la salida del Estado Nacional de la estructura accionaria mayoritaria de AySA resuelva los déficits operativos y de infraestructura que presenta la red actual.

El alcance de AySA

AySA es actualmente la empresa pública responsable de brindar los servicios críticos de agua potable y desagües cloacales tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en 26 partidos del conurbano bonaerense. Con una estructura de alcance masivo, la firma abastece a más de 14 millones de personas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), captando agua cruda principalmente del Río de la Plata para su posterior potabilización y distribución por red.

Además de la provisión de agua dulce, la compañía cumple la función estratégica de recolectar y tratar los efluentes cloacales de la región más densamente poblada del país. Con la venta del 90 % de sus acciones, el Estado busca que el nuevo prestador privado asuma la responsabilidad total de la operación, el mantenimiento y la expansión de un sistema que resulta vital para la salud pública y el desarrollo urbano del área metropolitana.