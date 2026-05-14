Javier Milei celebró el dato de inflación de abril: “Retornando a la normalidad”

El presidente de la Nación, Javier Milei, utilizó sus redes sociales para expresar su satisfacción tras conocerse el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de abril, que registró una suba del 2,6%. A través de un mensaje directo en la plataforma X, el mandatario analizó el escenario económico actual y celebró la tendencia a la baja respecto a los meses anteriores.

“Retornando a la normalidad”, afirmó Javier Milei en su posteo. En la misma línea, el Jefe de Estado defendió el rumbo de su gestión frente a los factores externos e internos: “A pesar de los intentos golpistas de la política (y sus socios del círculo rojo) y el shock externo, la inflación retoma el sendero decreciente”, señaló.

RETORNANDO A LA NORMALIDAD.

A pesar de los intentos golpistas de la política (y sus socios del círculo rojo) y el shock externo, la inflación retoma el sendero decreciente.

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La mirada del Ministerio de Economía

El posteo del mandatario se produjo minutos después de que el INDEC informara que la inflación de abril fue del 2,6%, lo que representa una reducción de 0,8 puntos porcentuales en comparación con el 3,4% que se había registrado en marzo.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, también se sumó a las celebraciones en el entorno digital. El titular del Palacio de Hacienda destacó el proceso de desinflación y remarcó que “la inflación de abril fue la más baja en cinco meses”, subrayando la consolidación del programa económico.

Incumplidas las metas del Presupuesto

Pese al clima de festejo en la Casa Rosada por la desaceleración mensual, el dato de abril pone de manifiesto la distancia respecto a las metas originales de la administración. En el Presupuesto 2026, el Gobierno nacional había proyectado una inflación anual del 10,1%.

Sin embargo, tras los resultados del primer cuatrimestre del año, esa previsión oficial quedó superada. El acumulado de los primeros cuatro meses de 2026 deja sin sustento técnico el pronóstico inicial del Ejecutivo, obligando a recalcular el escenario para el resto del semestre mientras se busca mantener el sendero decreciente que celebró el Presidente este jueves.