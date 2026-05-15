El segundo de Caputo habló de “avalancha de inversiones” en Argentina

El viceministro de Economía, José Luis Daza, expuso este jueves en el marco del Ciclo de coyuntura organizado por la Bolsa de Comercio de Córdoba, marco en el que afirmó que “estamos en un momento del programa en el que todas las piezas están empezando a armar el mejor panorama que ha tenido Argentina en décadas para tener crecimiento alto y de largo plazo”.

Asimismo, hizo hincapié en la importancia de haber alcanzado el orden de las cuentas públicas en los primeros meses de gestión y la aprobación de reformas como la Ley Laboral y de Glaciares para seguir fomentando la creación de puestos de trabajo y la llegada de nuevas inversiones al país.

Tipo de cambio y optimismo

“Ante el shock externo no se rompió con el esquema cambiario y se mantuvieron las bandas. Desde enero de este año la tasa de interés cayó 25 puntos, lo que va a ayudar a sanar al resto del sistema financiero y al restablecimiento del crédito”, acotó.

Asimismo, el secretario de Política Económica indicó que “tenemos todas las condiciones para seguir creciendo de forma sostenida, porque por primera vez no impactan el desequilibrio externo ni interno y tenemos una avalancha de inversiones que van a venir a capturar posibilidades en sectores que no tenía la Argentina hasta hace poco”.

En relación a las reservas internacionales, Daza mencionó que Argentina está comprando divisas “a una velocidad equivalente a 20.000 millones de dólares al año”. Además, destacó que “hay 14 proyectos aprobados en el RIGI que representan más de 27.000 millones de dólares y tenemos más de 36 proyectos presentados con 100.000 millones de dólares”.

Ante este contexto, el viceministro explicó que Argentina tiene “el desafío de seguir el camino de los países que se abren al mundo para continuar prosperando”.

“Se han bajado aranceles y eliminado miles de trabas de importación y exportación. Nos estamos abriendo al mundo y está dando resultados”, concluyó el segundo de Luis Caputo en el Palacio de Hacienda.