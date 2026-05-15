Proyectan “tensión cambiaria” para 2027

El economista Santiago Bulat evaluó como “bastante difícil” que el Goibierno cumpla con sus metas en materia de inflación, al tiempo que proyectó un “tenso” 2027 en materia cambiaria.

“El Gobierno viene siendo bastante contundente al decir que la inflación va a estar en cero coma algo en el corto plazo. Hoy el mercado definitivamente no considera eso. Cuando uno ve la expectativa de inflación para este año, está más cerca del 30 % a fin de año, lo que implicaría una inflación de dos coma algo durante algunos meses y de uno coma algo en otros”, puntualizó.

En tanto, sostuvo que “en su cabeza, Javier Milei tiene el objetivo de llegar a una inflación de un dígito para el año que viene. Veo ese objetivo bastante difícil, por lo menos si la actividad empieza a mejorar”.

El dólar

Por otra parte, Bulat manifestó en declaraciones a Net TV que “el año que viene va a haber tensión cambiaria”.

“Eso lo tengo prácticamente descontado como escenario. Lo que sí creo es que el equipo económico es muy hábil buscando formas de hacer que el mercado se calme, por lo menos asegurando que los vencimientos de deuda del mandato del gobierno estén cubiertos”, matizó el socio de la consultora Invecq.

“¿Cómo se hace eso? Con financiamiento externo, ya sea por bancos, mediante herramientas como un repo, a través de algún organismo internacional o localmente mediante las licitaciones que se vienen haciendo. Entonces, creo que el gobierno tiene un manejo estratégico de cara a 2027 y que lo van a poder llevar adelante. Pero no dudo de que va a haber tensión”, insistió.

En igual tenor, manifestó que “el año que viene va a ser un año de mayor dolarización, como viene pasando siempre. Entonces, hay que llegar con mayores municiones. Si no está Donald Trump, vamos a tener que tener más reservas que las que tuvimos en 2025, que fue un año en el cual el gobierno no compraba reservas. Por eso digo que, para mí, está bien esta estrategia de comprar reservas desde enero, porque te da una mayor espalda”.