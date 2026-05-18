Hamburguesas gratis en Ramos Mejía a beneficio del Hospital Garrahan

En el marco del Día de la Hamburguesa, que se celebra cada 28 de mayo, Souche Company llevará adelante una acción solidaria que busca transformar una fecha comercial en una jornada de ayuda concreta para miles de familias que atraviesan situaciones críticas de salud. Será a beneficio de la Fundación Garrahan, con el objetivo de acompañar el trabajo que realiza en apoyo al Hospital Garrahan y a miles de niños, niñas y familias de todo el país.

Durante la jornada, la hamburguesería ubicada en Castelli 424 de Ramos Mejía invitará a sus clientes y vecinos a acercarse al local con un alimento no perecedero o una prenda de ropa. A cambio de su colaboración, recibirán una hamburguesa gratis.

Todo lo recaudado durante la acción será donado en un 100 % a la Fundación Garrahan, reforzando el compromiso de la empresa con la comunidad y promoviendo una forma simple y concreta de ayudar. Pero la iniciativa no termina ahí, el local también decidió donar el total de las ganancias generadas durante toda la jornada a la Fundación.

La decisión toma aún más fuerza en un contexto de brutal ajuste del Gobierno nacional, en el que el sistema de salud pública atraviesa fuertes reclamos por financiamiento, salarios y recursos operativos, el rol de instituciones como el Hospital Garrahan vuelve a estar en el centro de la agenda pública.

En los últimos meses, trabajadores de la salud, hospitales universitarios y organizaciones vinculadas a la sanidad continúan reclamando mayores partidas para sostener la atención, los salarios y el funcionamiento de centros de alta complejidad.

En ese escenario, las acciones solidarias de la comunidad y del sector privado adquieren mayor relevancia como forma de acompañar a instituciones que cumplen un rol federal y reciben pacientes de todo el país.

“Sentimos que no alcanza solamente con vender. Queríamos que una fecha tan grande para nosotros sirva también para ayudar de verdad. Si podemos llenar el local, también podemos llenar un camión de donaciones”, expresaron desde Souche Company.

La iniciativa busca unir gastronomía, comunidad y solidaridad en una fecha especial para los amantes de las hamburguesas, incentivando la participación de la comunidad local en una causa de alto impacto social.